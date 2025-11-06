Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Medeniyetler Mezarlığı" sergisi ziyaretçilerle buluştu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'daki İçkale Müze Kompleksi'nde açılan "Medeniyetler Mezarlığı" sergisinde, kentte hüküm süren medeniyetler ile farklı inançları yansıtan 250 mezar taşı izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Medeniyetler Mezarlığı" sergisi ziyaretçilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'daki İçkale Müze Kompleksi'nde açılan "Medeniyetler Mezarlığı" sergisinde, kentte hüküm süren medeniyetler ile farklı inançları yansıtan 250 mezar taşı izlenime sunuldu.

        Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen Diyarbakır'da, restore edilerek 2015'te ziyarete açılan İçkale Müze Kompleksi'nde geçmişi 12 bin 400 yıl öncesine kadar uzanan eserler yer alıyor.

        Müzede 2015'te 29 bin 270 olan eser sayısı, bugüne kadar süren yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, vatandaşlardan satın alma ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen eserlerle 36 bin 352'ye yükseldi.

        Müze Müdürlüğünce alınan kararla Hurrilerden Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, İslamiyet'ten Hristiyanlığa kadar kentte hüküm süren farklı medeniyetleri ve inançları yansıtan 250 mezar taşı depolardan çıkarıldı.

        Üzerlerinde farklı toplumsal statüleri ve meslekleri yansıtan figürler ile yazıların bulunduğu mezar taşları, restorasyon ve çözümlemeleri yapılarak tarihi alanda "Medeniyetler Mezarlığı" adıyla sergilenmeye başladı.

        - "Oldukça güzel, her döneme ait mezar taşlarımız var"

        Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesinin, Türkiye'nin en eski ve köklü müzelerinden olduğunu söyledi.

        İçkale Müze Kompleksi koleksiyonunda taşınır ve taşınmaz 36 bin 352 eserin yer aldığını ifade eden Gizligöl, yerleşkedeki 14 tarihi yapıda ve müzenin bahçesinde bu eserlerin sergilendiğini belirtti.

        Eserlerin, açık ve kapalı alanlarda özelliklerine göre sınıflandırılarak sergilendiğini dile getiren Gizligöl, şöyle konuştu:

        "Fiziki koşullardan dolayı sadece 1600 eseri sergiliyoruz. Bu güzel bahçemizde bazı özel eserlerimizi, özellikle büyük boyutlu taş eserlerimizi sergilemeyi düşündük. Oldukça güzel, süslü ve her döneme ait mezar taşlarımız var. Bu kapsamda mezar taşı sergisi de yapmak istedik. 'Medeniyetler Mezarlığı' olarak adlandırdığımız sergide hemen hemen her medeniyete ve inanca ait mezar taşları yer alıyor. 250 mezar taşını sergiliyoruz."

        Gizligöl, Diyarbakır'ın 77 medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bunun da mezar taşlarına yansıdığını kaydetti.

        Bu alanda yaklaşık 2 bin yıl öncesine kadar Diyarbakır'da hüküm süren medeniyetlere ait mezar taşlarını sergilediklerini anlatan Gizgilgöl, "Burada toplumsal statü ve farklı meslekleri yansıtan mezar taşlarını gördük. Sergimizin en eski mezar taşı Saint George mezar lahiti. O da 1700 yıllık bir mezar." dedi.

        - "Burası çok ciddi ilgi görüyor"

        Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Edip Paçal da İçkale Müze Kompleksi'nin turizm açısından muhteşem bir değere sahip olduğunu vurguladı.

        Serginin de bu tarihi atmosfere ayrı güzellik kattığını belirten Paçal, "Birçok medeniyetten mezar taşının sergilenmesi burayı tamamladı. Burası çok ciddi ilgi görüyor. İçkale Müze Kompleksi turizm sektörü açısından çok önemli bir nokta haline geldi." ifadelerini kullandı.

        İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Şahin Yiğit ise bugün mezar taşlarının üzerinde ölen kişinin adı ve soyadının yanı sıra doğum ve ölüm tarihinin yazdığını, geçmişin izlerini taşıyan mezar taşlarında ise ölen kişiyle ilgili daha detaylı bilginin yer aldığını gördüklerini söyledi.

        Yiğit, tarihi alanda bu mezar taşlarının sergilenmesinin güzel bir düşünce olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı"...
        Diyarbakır'da "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı"...
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 'Kunduz ayı' kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Diyarbakır'da 'Kunduz ayı' kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı (2)
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı (2)