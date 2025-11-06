Diyarbakır'da trafik denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, kentte trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimler yapılıyor.

Denetimlerde, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığı ile "kırmızı ışık", "yolcu indirme/bindirme kuralına riayet etmemek", "ikinci sıra park yasağı", "drift atmak" ve "cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazını ele alarak kullanmak" maddelerini ihlal eden sürücülere trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Yaşanabilecek trafik kazalarının engellenmesine yönelik denetimler 7/24 esasına göre kesintisiz devam edecek.