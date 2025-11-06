Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın ihracatı 10 ayda yüzde 17,5 arttı

        Diyarbakır'dan bu yılın 10 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:45 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:45
        Diyarbakır'ın ihracatı 10 ayda yüzde 17,5 arttı
        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, yaptığı yazılı açıklamada, kentten bu yılın ocak-ekim döneminde 235,3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

        Söz konusu dönemde ihracatın yıllık bazda yüzde 17,5 arttığını belirten Türk, dış satımda ilk sırada 120 milyon doları aşan hacimle Irak'ın yer aldığını ifade etti.

        Türk, şu bilgileri verdi:

        "Bu ülkeye yapılan ihracat 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16'lık büyüme sergiledi. Irak'ı 11,4 milyon dolarla Suriye takip ediyor. Bu ülkeye yapılan ihracatımızda geçen yıla kıyasla yüzde 97'lik artış gözlenmiştir. 7,4 milyon dolarla Azerbaycan üçüncü sırada yer alırken, bu pazarda da yüzde 123 gibi oldukça yüksek bir büyüme gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise yüzde 4'lük büyüme ve 6,6 milyon dolarla Gürcistan, yüzde 49 büyüme ve 6,2 milyon dolarla Almanya bulunmaktadır. Bu veriler, komşu coğrafyamızın yanı sıra Avrupa pazarındaki başarımızı da göstermektedir."

        Sektörel bazda ise 39,9 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün başı çektiğini belirten Türk, bu sektörün geçen yıla göre yüzde 29'luk artışa imza attığına dikkati çekti.

        Türk, "Bu sektörü 37,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller takip etmekte olup, bu alandaki ihracatımız da yüzde 2,3 büyümüştür. 30,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz de ihracatımızdaki sağlam yerini korumaktadır." ifadesini kullandı.

        Sektörel bazda bazı dalgalanmaların dikkati çektiğini belirten Türk, şunları kaydetti:

        "Özellikle tekstil ve ham maddeleri sektörü 2025'in başlarında umut verici bir performans sergilemiş, ilk üç aylık dönemde bir önceki yıla göre önemli bir artış eğilimine girmiştir. Ancak ilerleyen aylarda bu ivme korunamamış ve özellikle son aylarda sektör ihracatında aylık bazda bir yavaşlama gözlenmiştir. Benzer bir durum hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için de geçerlidir. Bu sektör, yılın başında güçlü bir çıkış yakalasa da son dönemdeki aylık ihracat verileri, eylül ayı itibarıyla bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 40 civarında bir daralma olduğunu göstermektedir. Bu durum, küresel talep dalgalanmaları ve sezonluk etkilerle ilişkili olabilmekle birlikte sektörlerimizin rekabet gücünü sürdürmesi adına yeni stratejilere olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır."

