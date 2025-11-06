Diyarbakır'ın ihracatı 10 ayda yüzde 17,5 arttı

Diyarbakır'dan bu yılın 10 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, yaptığı yazılı açıklamada, kentten bu yılın ocak-ekim döneminde 235,3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Söz konusu dönemde ihracatın yıllık bazda yüzde 17,5 arttığını belirten Türk, dış satımda ilk sırada 120 milyon doları aşan hacimle Irak'ın yer aldığını ifade etti.

Türk, şu bilgileri verdi:

"Bu ülkeye yapılan ihracat 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16'lık büyüme sergiledi. Irak'ı 11,4 milyon dolarla Suriye takip ediyor. Bu ülkeye yapılan ihracatımızda geçen yıla kıyasla yüzde 97'lik artış gözlenmiştir. 7,4 milyon dolarla Azerbaycan üçüncü sırada yer alırken, bu pazarda da yüzde 123 gibi oldukça yüksek bir büyüme gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise yüzde 4'lük büyüme ve 6,6 milyon dolarla Gürcistan, yüzde 49 büyüme ve 6,2 milyon dolarla Almanya bulunmaktadır. Bu veriler, komşu coğrafyamızın yanı sıra Avrupa pazarındaki başarımızı da göstermektedir."