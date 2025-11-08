Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Rakibe saygı duyuyoruz ama bugün maçı çok daha önceden koparabileceğimiz pozisyonlar geldi, atamadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:19
        Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

        Atakaş Hataysporlu oyuncuların da çok iyi mücadele ettiğini belirten Kaloğlu, takımın zor günler geçirdiğini, bunun kolay olmadığını söyledi.

        Zamanla fiziksel yapılarının daha iyi duruma geldiğini dile getiren Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "Milli takım arasında oyuncularımıza yükleme yapacağız. İnşallah daha iyi olacağız. Bugün çok pozisyona girdik, bu pozisyonları atmamız gerekiyordu. Saha içinde kendi kendimizi strese soktuk. Gereksiz bir şekilde penaltıya sebep olduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama bugün maçı çok daha önceden koparabileceğimiz pozisyonlar geldi, atamadık."

        Kaloğlu, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını, seriye devam etmenin önemli olduğunu belirtti.

        - Hatayspor cephesi

        Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş ise Amed Sportif Faaliyetler'in kaliteli futbolcularının bulunduğunu ve ciddi yatırım yapılmış bir takım olduğunu söyledi.

        Ev sahibi ekibin yeni teknik direktörüyle sistem değişikliğine gittiğini belirten Alaş, hafta boyunca çalışmalarını buna göre planladıklarını anlattı.

        Alaş, "Maça iyi başlayamadık, özellikle bizim adımıza ilk periyot çok kötü geçti. Takım savunmasında zaten zafiyetlerimiz var. Bunun düzeltilmesi için hafta boyunca oyuncularımıza uyarılar yapmıştık ancak maça çok kötü başlayan bir Hatayspor ve bunun sonucunda 2-0'lık geriye düşme... Daha sonra oyunda biraz dengeyi kursak da üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Bütün bu üretken olamamanın sonucunda penaltıyla yeniden skoru bulup oyuna ortak olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

        Camialarının zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Alaş, "Bu zor süreçte kendi camiamızı ayakta tutmak için hiçbir beklenti olmaksızın sorumluluk almaya, mücadeleyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Camiamız bu süreçten en az şekilde nasıl çıkarırız bunun planlarını yapacağız. Umarım önümüzdeki haftalarda biraz daha toparlanmış, yarışın içerisine girmeye çalışan bir Hatayspor izletebiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

