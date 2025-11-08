Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Rakibe saygı duyuyoruz ama bugün maçı çok daha önceden koparabileceğimiz pozisyonlar geldi, atamadık." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Atakaş Hataysporlu oyuncuların da çok iyi mücadele ettiğini belirten Kaloğlu, takımın zor günler geçirdiğini, bunun kolay olmadığını söyledi.

Zamanla fiziksel yapılarının daha iyi duruma geldiğini dile getiren Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Milli takım arasında oyuncularımıza yükleme yapacağız. İnşallah daha iyi olacağız. Bugün çok pozisyona girdik, bu pozisyonları atmamız gerekiyordu. Saha içinde kendi kendimizi strese soktuk. Gereksiz bir şekilde penaltıya sebep olduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama bugün maçı çok daha önceden koparabileceğimiz pozisyonlar geldi, atamadık."

Kaloğlu, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını, seriye devam etmenin önemli olduğunu belirtti.