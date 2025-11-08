Diyarbakır'da park halindeki karavanda çıkan yangın hasara neden oldu

Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da park halindeki karavanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        08.11.2025 - 22:49
        Diyarbakır'da park halindeki karavanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Merkez Sur ilçesi Turistik Caddesi'nde park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        Karavanda hasara neden yangına müdahale anı, bir itfaiye erinin kask kamerasınca kayda alındı.

