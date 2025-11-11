Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da servis şoförlerinden taleplerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da servis şoförleri taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:31 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da servis şoförlerinden taleplerine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da servis şoförleri taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda bir araya gelen Diyarbakır Servisçiler Odası Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüttüklerini belirten servis şoförleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne geldi.

        Burada servis şoförleri adına gazetecilere açıklama yapan Veli Bingöl, servis rayiç bedellerinin bir an önce belirlenmesini istediklerini söyledi.

        Bingöl, şunları kaydetti:

        "Yıllardır emeğiyle, alın teriyle çalışan; vergisini ödeyen, sigortasını yapan servis esnafı bugün korsan taşımacılarla ve usulsüz belge sahipleriyle rekabet edemez hale gelmiştir. Bu noktada, Diyarbakır Emniyet Müdürümüze ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne korsan taşımacılıkla mücadeledeki kararlılık ve hassasiyetlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Diyarbakır servis esnafı olarak, rayiç ücretlerin ivedilikle belirlenmesini, korsan taşımacılığa karşı etkili denetimlerin yapılmasını, C türü belge dağıtımlarının incelenmesini talep ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da şehit ve gazi çocukları "Maziden Atiye" programı kapsamında t...
        Diyarbakır'da şehit ve gazi çocukları "Maziden Atiye" programı kapsamında t...
        Çermik'te fidanlar toprakla buluşturuldu
        Çermik'te fidanlar toprakla buluşturuldu
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4...
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4...
        Vali Zorluoğlu: ''Sorumluların tespitiyle birlikte gerekli müeyyideler uygu...
        Vali Zorluoğlu: ''Sorumluların tespitiyle birlikte gerekli müeyyideler uygu...
        Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü; 4 ölü, 1 yaralı (4)
        Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü; 4 ölü, 1 yaralı (4)
        Diyarbakır'da viyadük kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi 4 kişinin hayatını...
        Diyarbakır'da viyadük kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi 4 kişinin hayatını...