        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME 4 - Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu ölen 4 işçiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 21:46 Güncelleme: 11.11.2025 - 21:46
        Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

        Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

        Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

        - Yaralanan 2 işçiden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        - 3 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Jandarma ekiplerince inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı.

        Gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        - 3 işçinin cenazesi toprağa verildi

        Hayatını kaybeden işçiler Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner'in (50) cenazesi otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilen Dere, Lale ve Yalçıner'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Anuştekin'in cenazesi ise merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

