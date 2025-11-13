Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 5 futbolcusu ile sözleşmesini feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:50
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti
        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, TFF Hukuk Müşavirliğince yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, PFDK sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler bünyesindeki 5 futbolcuya, bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımı uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

