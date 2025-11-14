Diyarbakır'da ekim ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında 368 şüpheli tutuklandı

Operasyonda yapılan aramalarda, 87 ruhsatsız tabanca, 46 uzun namlulu silah, 22 kurusıkı tabanca ve 1120 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet birimleri ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 firari hükümlünün bulunduğu 1172 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.