GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.