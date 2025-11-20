Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 BD 454 plakalı tır ile 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç ve 21 TT 762 plakalı taksinin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir tırın kavşakta taksi ve hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 4 ölü, 1 yaralı (3)
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 4 ölü, 1 yaralı (3)
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı (2)
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı (2)
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı
        2 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
        2 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da tır ve iki aracı biçti: 2 ölü, 3 yaralı
        Diyarbakır'da tır ve iki aracı biçti: 2 ölü, 3 yaralı