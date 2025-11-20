Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yangın çıkan binada dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:17
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yangın çıkan binada dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynartepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin müdahalesiyle binadan tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Öte yandan, yangına müdahale anı bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

        

