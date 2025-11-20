Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Diyarbakır'da 8 Mart'ta bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:05
        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Diyarbakır'da 8 Mart'ta bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Bülent A, bazı tanıklar ve sanığın avukatları hazır bulundu.

        Duruşmaya, mağdur S.K. ve maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi katılmadı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Duruşmada sanık Bülent A. savunmasında, olayda ölen Mervenur Yararlık'ı tanımadığını, sadece S.K'yı tanıdığını iddia etti.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirten Bülent A, "Olay yerine otomobil ile gittim. Yanıma tabanca aldım. S.K'nin ayaklarına bir el ateş ettim. Olay yerinden ayrıldım. Tabancayı da tarlaya attım. Böyle olacağını bilmiyordum." dedi.

        Duruşmada bazı tanıklar da dinlenildi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı tarihe erteledi.

        - İstenilen ceza

        Davanın Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamesinde, tutuklu sanık Bülent A'nın, Merve Yararlık'ın silahla öldürülmesi, S.K'nin de yaralanması eylemlerinden dolayı "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

        İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçede, Yararlık'ın babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları aktarılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

