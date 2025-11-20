Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Diyarbakır'da 8 Mart'ta bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Bülent A, bazı tanıklar ve sanığın avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, mağdur S.K. ve maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi katılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada sanık Bülent A. savunmasında, olayda ölen Mervenur Yararlık'ı tanımadığını, sadece S.K'yı tanıdığını iddia etti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirten Bülent A, "Olay yerine otomobil ile gittim. Yanıma tabanca aldım. S.K'nin ayaklarına bir el ateş ettim. Olay yerinden ayrıldım. Tabancayı da tarlaya attım. Böyle olacağını bilmiyordum." dedi.