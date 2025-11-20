Habertürk
Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler'de Boluspor maçı hazırlıkları

        Amed Sportif Faaliyetler'de Boluspor maçı hazırlıkları

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 20.11.2025 - 21:12 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:12
        Amed Sportif Faaliyetler'de Boluspor maçı hazırlıkları
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

        Açıklamada, "Takımımız, Boluspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Takımımız, bu akşam Bolu'ya doğru yola çıktı, maç öncesi hazırlıklarını orada sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

