Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Fırat Mahallesi 494. Sokak'taki bir düğün salonu çıkışında, dün akşam bazı kişiler arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D. hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bir düğün salonu çıkışında çıkan ve Hasan D'nin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.