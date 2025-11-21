Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bir düğün salonu çıkışında çıkan ve Hasan D'nin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Fırat Mahallesi 494. Sokak'taki bir düğün salonu çıkışında, dün akşam bazı kişiler arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D. hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrenciler "akran zorbalığı"na karşı etkinliklerle bilinçlend...
        Diyarbakır'da öğrenciler "akran zorbalığı"na karşı etkinliklerle bilinçlend...
        Dicle Nehri'nde 55 yıldır "kelek" üzerinde balık avlıyor
        Dicle Nehri'nde 55 yıldır "kelek" üzerinde balık avlıyor
        Tekstil atölyesi, Dicle'de istihdama katkı sunacak
        Tekstil atölyesi, Dicle'de istihdama katkı sunacak
        Mermer ocağında kaya altında kalan şahıs yaralandı
        Mermer ocağında kaya altında kalan şahıs yaralandı
        Ustasından kış bakımı uyarısı: ''Masraftan kaçarken daha ağır masrafa düşme...
        Ustasından kış bakımı uyarısı: ''Masraftan kaçarken daha ağır masrafa düşme...
        Diyarbakır'da düğün salonu çıkışında silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Diyarbakır'da düğün salonu çıkışında silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi y...