        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 20:31
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Nihat S'nin kullandığı 31 AKE 61 plakalı otomobil ile Sait G'nin idaresindeki 41 AGV 041 plakalı otomobil Diyarbakır-Eğil kara yolunun Gündoğuran Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada, sürücü Sait G. ile aynı araçtaki Hilal G. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

