Diyarbakır'da çok sayıda sağlık kuruluşu ve ambulans törenle hizmete alındı

Diyarbakır'da 15 ambulans ile yapımı tamamlanan 9 aile sağlığı merkezi, 7 acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve 24 poliklinik odasının açılışı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, hizmete alınan 15 ambulansla kentin ambulans filosunu çok daha iyi hale getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her alanda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Zorluoğlu, bu değişim ve dönüşümlerden en çok payı alanın sağlık sektörü olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, Türkiye'de sağlık altyapısında kat edilen mesafenin göz kamaştırıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu manada ilimizde kendine düşen payı çok şükür fazlasıyla almış, almaya devam ediyor. Kayapınar ilçemizde çok modern 1000 yataklı yepyeni bir şehir hastanesi yükseliyor. Yüzde 63 mertebesinde tamamlanmış durumda. İnşallah tamamlandığında şehrimize sağlık anlamında çok büyük katkı sağlayacak modern bir hastaneye kavuşmuş olacağız.

Aynı zamanda üniversite hastanemiz de epey zamandan beri artık bölgeye hizmet etmekte zorlanır hale gelmişti kapasite itibarıyla. Geçtiğimiz yıl projesi yapıldı ve inşallah önümüzdeki yılın mart-nisan ayı gibi ihalesi gerçekleştirilecek. Orası da 600 yatak olarak planlanıyor ancak 105 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip, arzu edildiğinde 1000 yatağa kadar çıkarılabilecek." Bölgede sağlık hizmeti sunan bir konumda bulunan Diyarbakır'da çevre illerden de çok sayıda hastanın şifa bulduğunun altını çizen Zorluoğlu, "Hizmete alınan 15 ambulans ve sağlık kuruluşlarının şehrimize, şehrimizin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi. - "Şehrimizin her noktasına eşit ve hızlı sağlık hizmeti ulaştırmak en öncelikli hedefimiz" AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da hizmete alınan ambulanslar ve sağlık tesislerinin kentin sağlık altyapısına büyük katkı sunacağını dile getirdi.

Diyarbakır'ın nüfusu, coğrafi genişliği, trafik yoğunluğu ve kırsal yerleşim yapısının acil sağlık hizmetlerinin güçlü ve dinamik şekilde sürdürülmesini zorunlu kıldığını söyleyen Ensarioğlu, "Bu nedenle her bir ambulans, her bir yeni istasyon aslında vatandaşlarımızın güvenliğine, sağlığına ve yaşam hakkına yapılan önemli yatırımdır. Şehrimizin her ilçesine, mahallesine ve köyüne eşit ve hızlı sağlık hizmetini ulaştırmak en öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı. - "Ambulans sayımız 106'dan 121'e çıkmış olacak" İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk ise acil sağlık hizmetlerinin ölümle yaşam arasındaki ince çizgide insanların saniyelerle yarıştığı bir alan olduğunu anlattı. Bu kapsamda yeni ve modern ambulanslar ile aile sağlığı merkezlerini vatandaşların hizmetine sunmanın önemine işaret eden Asiltürk, kentin sağlık altyapısını güçlendirmek için çok sayıda yatırımın devam ettiğini bildirdi.