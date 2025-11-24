Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Kasım'da Fırat Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun çıkışında çıkan, Hasan D'nin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen çocuk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
