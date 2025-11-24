Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen 16 operasyonda 470 kilogram skunk, 85 kilogram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
