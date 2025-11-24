Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 93 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:10 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:10
        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 93 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, gümrük kaçağı 10 bin 40 dolu makaron, 3 bin 645 paket sigara, 1000 puro, 29 elektronik eşya ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 93 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

