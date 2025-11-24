Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 93 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 10 bin 40 dolu makaron, 3 bin 645 paket sigara, 1000 puro, 29 elektronik eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 operasyon düzenlendi.

