Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ulaşım, devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ulaşım, devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

        Nevşehir'den Batman'a giden Sefa Y. yönetimindeki patates yüklü 50 ADS 646 plakalı tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Gelengöç Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tır ve patateslerin yola savrulması nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

        Araç kuyruğunun oluşması üzerine diğer şeritten ulaşım çift yönlü olarak kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Öğretmen Günü kutlamasında hayatını değiştiren...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Öğretmen Günü kutlamasında hayatını değiştiren...
        Amed Sportif Faaliyetler'de Esenler Erokspor maçı hazırlıkları
        Amed Sportif Faaliyetler'de Esenler Erokspor maçı hazırlıkları
        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
        Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
        Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
        Diyarbakır'da Gazze için toplanan yaklaşık 24,2 milyon lira AFAD'a teslim e...
        Diyarbakır'da Gazze için toplanan yaklaşık 24,2 milyon lira AFAD'a teslim e...
        Düğün salonu önünde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya...
        Düğün salonu önünde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya...