        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:58 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:58
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asiltürk, ziyarette çağrı masasına geçerek gelen ihbarları karşıladı ve 112 ekiplerinin çalışma sürecine doğrudan dahil oldu.

        Asiltürk, operatörlerle birlikte vaka yönlendirme süreçlerini takip etti ve telsiz bağlantısıyla sahada görev yapan acil sağlık ekiplerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

        Burada çalışanlarla sohbet eden Asiltürk, personelin çalışma koşulları, karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

        Çağrı merkezi ziyaretinin ardından 10 Nolu ve 35 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına geçen Asiltürk, burada ekiplerle bir araya geldi.

        Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinin hem kamuoyunun acil sağlık sistemine yönelik algısını güçlendirdiği hem de vatandaşla kurum arasındaki iletişimin sahadan pekiştirildiği kaydedildi.

        Asiltürk, vatandaşlarla aralarında güven köprüsü kuran ekipleri sahada dinlediklerini belirtti.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nin, vatandaşla ilk temasın kurulduğu en kritik nokta olduğunu vurgulayan Asiltürk, şöyle devam etti:

        "Ziyaret, sahadaki ekiplerimizin fedakarlığını yerinde görmek, onların moral ve motivasyonunu güçlendirmek açısından da büyük önem taşıyor. Acil sağlık personelimiz, zamanla yarışarak hayat kurtarıyor. Onların yanında olmak, ihtiyaçlarını sahada dinlemek ve teşekkürümüzü iletmek bizim için bir sorumluluktur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

