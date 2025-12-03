Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asiltürk, ziyarette çağrı masasına geçerek gelen ihbarları karşıladı ve 112 ekiplerinin çalışma sürecine doğrudan dahil oldu.

Asiltürk, operatörlerle birlikte vaka yönlendirme süreçlerini takip etti ve telsiz bağlantısıyla sahada görev yapan acil sağlık ekiplerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Burada çalışanlarla sohbet eden Asiltürk, personelin çalışma koşulları, karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

Çağrı merkezi ziyaretinin ardından 10 Nolu ve 35 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına geçen Asiltürk, burada ekiplerle bir araya geldi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinin hem kamuoyunun acil sağlık sistemine yönelik algısını güçlendirdiği hem de vatandaşla kurum arasındaki iletişimin sahadan pekiştirildiği kaydedildi.