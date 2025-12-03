Diyarbakır'da Bizans dönemine ait 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında "Anadolu Mirası" adlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje bulundu, M.V.K, S.K. ve H.K. yakalandı.
