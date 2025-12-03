Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Bizans dönemine ait 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçirildi.

        Giriş: 03.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:21
        Diyarbakır'da Bizans dönemine ait 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçirildi
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında "Anadolu Mirası" adlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje bulundu, M.V.K, S.K. ve H.K. yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

