        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Sanayici ile İstişare Toplantısı" düzenlendi

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "İnşallah el birliğiyle bütün kurumlarımızla Diyarbakır'ımızın çok daha müreffeh ve kalkınmış bir şehir haline gelmesini sağlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 23:16 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:16
        Diyarbakır'da "Sanayici ile İstişare Toplantısı" düzenlendi
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "İnşallah el birliğiyle bütün kurumlarımızla Diyarbakır'ımızın çok daha müreffeh ve kalkınmış bir şehir haline gelmesini sağlayacağız." dedi.

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığınca Mehmet Şirin Açar Kongre Salonu'nda düzenlenen "Sanayici ile İstişare Toplantısı"nda konuşan Vali Zorluoğlu, yaklaşık 1,5 yıldır kentte görev yaptığını, bu sürede en büyük başarının kurumlar arası işbirliğinin arzu edilen noktaya taşınması olduğunu söyledi.

        Bu işbirliği zemininin Diyarbakır için çok kıymetli olduğunu, bunun üzerine çok büyük üretimin ve başarıların inşa edilebileceğini belirten Zorluoğlu, bunun yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığını aktardı.

        Zorluoğlu, kentin geleceğini şekillendireceğine inandıkları üç ana sektörün kültür ve turizm, tarım ve sanayi ile ticaret olduğunu, Valilik olarak bütün kurumlarıyla bu alanlara özellikle yoğunlaşmaya gayret ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Diyarbakır, bu yıl çok iyi turizm sezonu geçirdi. 2025 yılının ilk 10 ayında 541 bin konaklama oldu. Bunun 510 bini yerli, 31 bini de yabancı misafirlerden oluşuyor. Yine bu süre zarfında toplam turist sayısı yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında oldu. Bunlar 2024'e göre önemli artışları ifade ediyor. Bu durum Diyarbakır'ın artık yavaş yavaş turizm anlamında da önemli destinasyon haline gelmeye başladığını gösteriyor."

        Zerzevan Kalesi'ni 300 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Zorluoğlu, "2026 yılında UNESCO süreci inşallah haziran ayında tamamlanacak. Diyarbakır'ın Surlar ve Hevsel Bahçeleri'nden sonra UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ne giren yeni destinasyonu Zerzevan Kalesi'nin içerisindeki kutsal Mithras Tapınağı olacak. Diyarbakır'da arkeoloji müzemiz 171 bin misafirini ağırladı. Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzemizi 75 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bunlar bizim umudumuzu geleceğe dair artıran çok önemli rakamlar." dedi.

        Zorluoğlu, 2023 rakamlarına göre Diyarbakır'ın tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin 10'uncu büyük kenti olduğunu, şu anda 4 milyon 500 bin dönümlük tarım alanının sadece 1 milyon 500 bin dönümünün sulanabildiğini, geri kalan 3 milyon dönümünün henüz suyla buluşmamasına rağmen tarımsal üretimde bu sırada yer aldığını aktardı.

        Silvan Barajı Projesi'nin tamamlanmasıyla 2 milyon 300 bin dönüm arazinin daha suyla buluşacağını bildiren Zorluoğlu, bu sayede kentin tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 3'e veya 5'e girebileceğini söyledi.

        Zorluoğlu, Diyarbakır'ın bu yıla ait Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'ndaki verilerini de paylaştı.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

        "Diyarbakır, sanayide, tarımda, turizmde yakaladığı noktayı son 50 yıllık güvenlik ve terör problemlerinin yaşandığı ortamlardan çıkarak başardı. İnşallah önümüzdeki yıllarda artık bu sorun tamamıyla ortadan kalkmış olacak ve Diyarbakır o zaman küllerinden yeniden doğacak. Sizlerin bütün zorluklara rağmen ortaya koyduğunuz başarılı sonuçlara güveniyoruz. İnşallah el birliğiyle bütün kurumlarımızla Diyarbakır'ımızın çok daha müreffeh ve kalkınmış bir şehir haline gelmesini sağlayacağız."

        - "İhracat rakamlarımız her gün artarak devam ediyor"

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise geçmişte kente yatırım yapmaya gelenlerin yatırım için "Yer var mı?" sorusuna cevap veremediklerini fakat bugün gelinen noktada hangi sektör gelirse gelsin "Yerimiz var." cevabını verebildiklerini dile getirdi.

        Dünyada şu anda yatırımın durduğuna, Avrupa'nın sanayide hızla çöküş noktasına doğru gittiğine dikkati çeken Kaya, "Bizde halen sanayicimiz canlı, halen sanayi ihracat rakamlarımız her gün artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de ekonomik anlamda zorlu bir yılı geride bıraktıklarını, bütün zorlu koşullara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

        OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da bugün itibarıyla 1147 hektar alana ulaşan OSB'de yaklaşık 23 bin kişinin istihdam edildiğini, faaliyet yürüten firma sayısının 370'e ulaştığını bildirdi.

        OSB'de araç filosu, enerji, ulaşım, toplu taşıma ve diğer çalışmalarla ilgili bilgi paylaşan Fidan, gelecek yıl güneş enerjisi santralinin kurulumu için çalışma başlatacaklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

