        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        04.12.2025 - 11:09
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, hakkında çeşitli suçlardan 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. merkez Sur ilçesinde, hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.D. merkez Bağlar ilçesinde, hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. merkez Bağlar ilçesinde ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. Lice ilçesinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

