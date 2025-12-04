Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bando takımı ekibi öğrencilere müzik şöleni yaşattı

        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bando Takımı, okulda öğrencilere müzik ziyafeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:32
        Diyarbakır'da bando takımı ekibi öğrencilere müzik şöleni yaşattı
        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bando Takımı, okulda öğrencilere müzik ziyafeti sunuyor.

        Kent genelinde şu ana kadar birçok okulda öğrencileri müzikle buluşturan bando takımının duraklarından biri de merkez Kayapınar ilçesi Mevlana İlkokulu oldu.

        15 kişiden oluşan bando takımı, okulun bahçesinde yaklaşık 1 saat boyunca enstrüman çalıp öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

        Çocuklar da bayrak ve balon sallayarak müziğe eşlik etti.

        Bando Takımı Orkestra Şefi Hakan Bükülmez, öğrencilerin yüzünde tebessüm oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Çocuklara motivasyon ve moral sağlamak istediklerini anlatan Bükülmez, "Etkinlikte çocuklar eğlendiler. Çocukların eğlendiğini ve mutluluğunu görmek bize de mutluluk ve ilham veriyor. Böylece daha mutlu çalıyoruz. Yani her şey çocuklar içindir. Aileler de çok mutlu oluyor. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Bando enstrümanları çocuklara biraz değişik geliyor. Çok sık karşılaştıkları bir şey olmadığı için ilgi ve dikkatlerini çekiyor. Dolayısıyla bu durum velilerin de gözünden kaçmıyor. Onlar da okul bahçelerinde çocuklarla birlikte eğleniyor ve mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        Sadece eğlence amaçlı değil öğrencilerle ders de işlediklerini aktaran Bükülmez, şunları kaydetti:

        "Çocuklara müziği, sanatın önemini ve müziğin insan üzerindeki etkilerini anlatıyoruz. Onlarla şarkılar söylüyoruz, etkinlikler yapıyoruz, enstrümanlar tanıtıyoruz. 2 yılı aşkın bir süredir zaten okulları gezip dolaşıyoruz. Gitmediğimiz bir yer bırakmak istemiyoruz. Yani köy, kasaba, il ve ilçe hepsini gezmek istiyoruz. Bütün çocukların bundan faydalanmasını umut ediyoruz."

        Okul Müdürü Şiyar Şen ise bando ekibinin öğrencilere okul bahçesinde mutlu anlar yaşattığını kaydetti.

        Öğrenciler ve ailelerinin güzel vakit geçirdiklerini anlatan Şen, "Çocuklarımız ziyadesiyle mutlu oldular. Hatta bu mutluluğa öğretmenlerimiz ve velilerimiz de eşlik ettiler. Amacına ulaştığını düşünüyorum. Gerçekten müzik insanın ruhunu besleyen en önemli şeydir. O yüzden biz bugün çocukların ruhuna dokunduk. Aileler zaten çok mutlular." diye konuştu.

        Öğrencilerden Zelal Meşe de müzik eşliğinde arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini belirterek, bu tarz etkinliklerin devam etmesini istedi.

        Yaşar Asaf Gökdere ise çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti. Gökdere, "Şarkılar çok güzeldi. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istiyorum. Arkadaşlarımızla çok eğlendik." dedi.

