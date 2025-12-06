Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaşar Kemal Caddesi'nde M.A'nın kullandığı 06 EZH 612 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.