Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Yaşar Kemal Caddesi'nde M.A'nın kullandığı 06 EZH 612 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        Takla atan araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Takla atan araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Yerinde çözüm ekipleri 'Yerinde durmuyor' Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağl...
        Yerinde çözüm ekipleri 'Yerinde durmuyor' Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağl...
        Ergani Sulh Ceza Hakimi Tosunoğlu, tabur ve ilçe jandarma komutanını ağırla...
        Ergani Sulh Ceza Hakimi Tosunoğlu, tabur ve ilçe jandarma komutanını ağırla...
        Ceza yedi, kaskı başına geçirerek motosiklet sürücülerine uyarıda bulundu
        Ceza yedi, kaskı başına geçirerek motosiklet sürücülerine uyarıda bulundu
        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde...
        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde...
        Bakan Yardımcısı Gürcan, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile bir araya geldi
        Bakan Yardımcısı Gürcan, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile bir araya geldi