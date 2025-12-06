Diyarbakır'da ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi yapıldı

Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 112 Acil Sağlık personeliyle birlikte yoğun trafik akışının bulunduğu güzergahlarda ambulansların yaşadığı aksaklıkları yerinde inceledi.

Hafta boyunca ambulans geçiş önceliği ve fermuar sisteminin doğru uygulanmasına yönelik farkındalık çalışmaları sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asiltürk, acil sağlık hizmetlerinde saniyelerin hayat kurtardığını söyledi.

Sürücülerin trafik kurallarına uyması, özellikle de ambulans geçişlerinde daha duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Fermuar sistemi, siren duyulduğunda sürücülerin şeridin sağına ve soluna düzenli şekilde açılması, ambulansın ise tam ortadan ilerlemesi esasına dayanır. Araçlar iki yana açıldığında, tıpkı bir fermuar gibi güvenli bir koridor oluşur ve bu da acil müdahale için hayati dakikalar kazandırır. Toplum olarak bu kurala uymak zorundayız."