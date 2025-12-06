Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi yapıldı

        Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:08 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 112 Acil Sağlık personeliyle birlikte yoğun trafik akışının bulunduğu güzergahlarda ambulansların yaşadığı aksaklıkları yerinde inceledi.

        Hafta boyunca ambulans geçiş önceliği ve fermuar sisteminin doğru uygulanmasına yönelik farkındalık çalışmaları sürecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Asiltürk, acil sağlık hizmetlerinde saniyelerin hayat kurtardığını söyledi.

        Sürücülerin trafik kurallarına uyması, özellikle de ambulans geçişlerinde daha duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Fermuar sistemi, siren duyulduğunda sürücülerin şeridin sağına ve soluna düzenli şekilde açılması, ambulansın ise tam ortadan ilerlemesi esasına dayanır. Araçlar iki yana açıldığında, tıpkı bir fermuar gibi güvenli bir koridor oluşur ve bu da acil müdahale için hayati dakikalar kazandırır. Toplum olarak bu kurala uymak zorundayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da trafikte fermuar sistemi uygulamalı anlatıldı
        Diyarbakır'da trafikte fermuar sistemi uygulamalı anlatıldı
        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Takla atan araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Takla atan araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Yerinde çözüm ekipleri 'Yerinde durmuyor' Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağl...
        Yerinde çözüm ekipleri 'Yerinde durmuyor' Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağl...
        Ergani Sulh Ceza Hakimi Tosunoğlu, tabur ve ilçe jandarma komutanını ağırla...
        Ergani Sulh Ceza Hakimi Tosunoğlu, tabur ve ilçe jandarma komutanını ağırla...
        Ceza yedi, kaskı başına geçirerek motosiklet sürücülerine uyarıda bulundu
        Ceza yedi, kaskı başına geçirerek motosiklet sürücülerine uyarıda bulundu