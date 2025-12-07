Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Teknokent'ten 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren üç firma, 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Teknokent'ten 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren üç firma, 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat yapıyor.

        Dicle Üniversitesi kampüsünde yer alan ve yüzde 100 doluluk oranına sahip olan teknokent bünyesinde 500 kişiye de istihdam sağlayan 80 firma, kimya, bilişim teknolojileri, yazılım, enerji, medikal elektronik ve tarımsal teknoloji alanlarında çalışma yürütüyor.

        Dicle Teknokent bünyesindeki bu firmalardan üçü, yazılım geliştirme, test araçları ürünleri, gerçek zamanlı 3 boyutlu bilgisayar grafikleri, görüntü işleme, simülasyon, optimizasyon problemleri, telekomünikasyon, finans, bankacılık alanında kalite ve güvenlik, yapay zeka tabanlı eğlence oyunları alanlarında yazılım geliştiriyor.

        Teknokentteki üç firma geliştirdikleri yazılımları ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Rusya, Hindistan, Çin başta olmak üzere 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

        - Yazılım ihracatı Diyarbakır ve bölge için önemli

        Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akın, AA muhabirine, girişimcilerin araştırma ve geliştirme, inovasyon çalışmalarına verilen destekle bölgenin teknoloji üssü haline geldiklerini söyledi.

        Bünyesindeki ileri teknoloji firmaları aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren Dicle Teknokent'in, Diyarbakır'ın bilişim alanında uluslararası bir marka haline gelmesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Akın, "Teknokent hem bölgesel kalkınmayı destekliyor hem de Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunuyor." dedi.

        Teknokentteki firmalardan 60'ının bilişim alanında faaliyet gösterdiğini bildiren Akın, bu firmalardan üçünün yazılım alanında ihracat yaptığını anlattı.

        Yazılım ihracatının Diyarbakır ve bölge için önemli olduğunu, firmaların ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Rusya, Hindistan, Çin başta olmak üzere 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat yaptığını belirten Akın, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Teknokentteki firmaların nitelikli iş gücüyle çalıştığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "İkinci bir teknokente ihtiyaç var. İkinci teknokentin de dolacağını biz yapılan müracaatlardan biliyoruz. Şu anda Diyarbakır'dan bilişim, yazılım ve yapay zeka alanında ihracat yapılması ayrı bir motivasyon kaynağı."

        - "Diyarbakır ve bölgesinde bir istihdam yaratmak istiyoruz"

        Teknokentte faaliyet yürüten bir firmanın müdürü Abdülaziz Nalça da 5 yıl önce kurulan firmalarında mobil uygulamalar ve yapay zeka tabanlı eğlence amaçlı yazılımlar geliştirildiğini, bunların ihracatını yaptıklarını söyledi.

        Fikir aşamasındaki uygulamaların pazar ve maliyet araştırmalarını yaptıklarını anlatan Nalça, şunları kaydetti:

        "Bunlar yapıldıktan sonra eğer hayata geçirilmesi mantıklı bir proje ise önce tasarım daha sonra da kodlama aşamasına geçiyoruz. Uygulamalarımızı hem IOS hem de Android tabanlı çalışacak şekilde yapıyoruz. Daha sonra reklam videolarının hazırlanması, reklam süreçlerinin yönetilmesi yer alıyor. Amacımız yapay zeka tabanlı mobil uygulamalar geliştirip Diyarbakır ve bölgesinde bir istihdam yaratmak, yeni mezun arkadaşlara özellikle bir iş kapısı açmaktır."

        - "Benim için büyük bir iş fırsatı oldu"

        Yazılım firmasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Emine Edek ise üniversiteden mezun olur olmaz yazılım firmasında iş bulduğunu söyledi.

        Teknokentte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Edek, "Mobil uygulama geliştiriyorum. İki uygulama geliştirdim. Benim için büyük bir iş fırsatı oldu. Burada mutluyum. İyi ki burada çalışıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır İçkale Müzesi'nde kurulan çocuk atölyesinde çocuklar kendi eserl...
        Diyarbakır İçkale Müzesi'nde kurulan çocuk atölyesinde çocuklar kendi eserl...
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha in...
        Diyarbakır'da ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha in...
        Diyarbakır'da trafikte fermuar sistemi uygulamalı anlatıldı
        Diyarbakır'da trafikte fermuar sistemi uygulamalı anlatıldı
        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Takla atan araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Takla atan araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı