Dicle Teknokent'ten 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren üç firma, 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat yapıyor.

Dicle Üniversitesi kampüsünde yer alan ve yüzde 100 doluluk oranına sahip olan teknokent bünyesinde 500 kişiye de istihdam sağlayan 80 firma, kimya, bilişim teknolojileri, yazılım, enerji, medikal elektronik ve tarımsal teknoloji alanlarında çalışma yürütüyor.

Dicle Teknokent bünyesindeki bu firmalardan üçü, yazılım geliştirme, test araçları ürünleri, gerçek zamanlı 3 boyutlu bilgisayar grafikleri, görüntü işleme, simülasyon, optimizasyon problemleri, telekomünikasyon, finans, bankacılık alanında kalite ve güvenlik, yapay zeka tabanlı eğlence oyunları alanlarında yazılım geliştiriyor.

Teknokentteki üç firma geliştirdikleri yazılımları ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Rusya, Hindistan, Çin başta olmak üzere 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

- Yazılım ihracatı Diyarbakır ve bölge için önemli

Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akın, AA muhabirine, girişimcilerin araştırma ve geliştirme, inovasyon çalışmalarına verilen destekle bölgenin teknoloji üssü haline geldiklerini söyledi.

"İkinci bir teknokente ihtiyaç var. İkinci teknokentin de dolacağını biz yapılan müracaatlardan biliyoruz. Şu anda Diyarbakır'dan bilişim, yazılım ve yapay zeka alanında ihracat yapılması ayrı bir motivasyon kaynağı."

Yazılım ihracatının Diyarbakır ve bölge için önemli olduğunu, firmaların ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Rusya, Hindistan, Çin başta olmak üzere 70'i aşkın ülkeye yazılım alanında ihracat yaptığını belirten Akın, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bünyesindeki ileri teknoloji firmaları aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren Dicle Teknokent'in, Diyarbakır'ın bilişim alanında uluslararası bir marka haline gelmesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Akın, "Teknokent hem bölgesel kalkınmayı destekliyor hem de Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunuyor." dedi.

- "Diyarbakır ve bölgesinde bir istihdam yaratmak istiyoruz"

Teknokentte faaliyet yürüten bir firmanın müdürü Abdülaziz Nalça da 5 yıl önce kurulan firmalarında mobil uygulamalar ve yapay zeka tabanlı eğlence amaçlı yazılımlar geliştirildiğini, bunların ihracatını yaptıklarını söyledi.

Fikir aşamasındaki uygulamaların pazar ve maliyet araştırmalarını yaptıklarını anlatan Nalça, şunları kaydetti:

"Bunlar yapıldıktan sonra eğer hayata geçirilmesi mantıklı bir proje ise önce tasarım daha sonra da kodlama aşamasına geçiyoruz. Uygulamalarımızı hem IOS hem de Android tabanlı çalışacak şekilde yapıyoruz. Daha sonra reklam videolarının hazırlanması, reklam süreçlerinin yönetilmesi yer alıyor. Amacımız yapay zeka tabanlı mobil uygulamalar geliştirip Diyarbakır ve bölgesinde bir istihdam yaratmak, yeni mezun arkadaşlara özellikle bir iş kapısı açmaktır."

- "Benim için büyük bir iş fırsatı oldu"