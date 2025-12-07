Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da öğrenciler sabah namazında buluştu

        Diyarbakır'da yurtta kalan öğrenciler tarihi Ulu Camisi'nde sabah namazı programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:45
        Diyarbakır'da öğrenciler sabah namazında buluştu
        Diyarbakır'da yurtta kalan öğrenciler tarihi Ulu Camisi'nde sabah namazı programında bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahattin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, bir araya geldikleri tarihi Ulu Camisi'nde sabah namazını kıldı.

        Öğrenciler, Türk Kızılay işbirliğinde namazın ardından camiden çıkan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

