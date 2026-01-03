Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü tutuklandı.

        Bağcılar Mahallesi'nde üst geçitte bulunan M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12) önceki gün attıkları kar topunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücü Y.T. gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yaralama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi 2025 yılında 346 bin kullanıcıya ulaştı
        Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi 2025 yılında 346 bin kullanıcıya ulaştı
        Diyarbakır'da kara saplanan ambulans, köylüler tarafından çıkartıldı
        Diyarbakır'da kara saplanan ambulans, köylüler tarafından çıkartıldı
        Eğil Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
        Eğil Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
        Çermik'te kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor
        Çermik'te kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor
        Dicle Kaymakamı Atış: "İlçede kaymakamlık koordinesinde karla mücadele edil...
        Dicle Kaymakamı Atış: "İlçede kaymakamlık koordinesinde karla mücadele edil...
        Yolu kapanan mezradaki hastaya traktörle ulaştılar
        Yolu kapanan mezradaki hastaya traktörle ulaştılar