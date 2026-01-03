GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü tutuklandı.
Bağcılar Mahallesi'nde üst geçitte bulunan M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12) önceki gün attıkları kar topunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek, şikayetçi oldu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücü Y.T. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yaralama" suçundan tutuklandı.
