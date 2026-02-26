Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia ederek 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia ederek saldırdığı 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 15:09
        Valilikten yapılan açıklamada, dün Selahaddin Eyyubi Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada birçok suç kaydı bulunan M.U'nun ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek, bundan cami görevlilerini sorumlu tuttuğu bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B'ye fiziki müdahalede bulunmuş, kendisini darbetmiştir. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrası yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah yakalanarak gözaltına alınmıştır."

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

