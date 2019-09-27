Teslim olan teröristler, HDP tarafından PKK'ya götürülmelerini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Teslim olan teröristler, HDP tarafından PKK'ya götürülmelerini anlattı

DHA

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan 2 PKK'lı terörist, HDP aracılığıyla terör örgütüne nasıl katıldıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. HDP üyesi olan kız arkadaşının etkisiyle terör örgütüne katıldığını belirten teröristlerden biri, HDP'liler tarafından örgüte teslim edildiğini, bunun karşılığında HDP'lilerin 15 bin lira para aldığını söyledi. Terörist, "Kendi gözlerimle şahit oldum. HDP´nin gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, gençleri para karşılığında sattığını, günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına şahit oldum. Bence bu Kürt gençlerine...

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan 2 PKK'lı terörist, HDP aracılığıyla terör örgütüne nasıl katıldıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. HDP üyesi olan kız arkadaşının etkisiyle terör örgütüne katıldığını belirten teröristlerden biri, HDP'liler tarafından örgüte teslim edildiğini, bunun karşılığında HDP'lilerin 15 bin lira para aldığını söyledi. Terörist, "Kendi gözlerimle şahit oldum. HDP´nin gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, gençleri para karşılığında sattığını, günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına şahit oldum. Bence bu Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir" diye konuştu.
Terör örgütü PKK'da uzun süre kalan 2 terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Teröristler, yaşadıkları pişmanlığı, örgüte nasıl katıldıklarını, örgüt içerisinde neler yaşandığını ve örgütün iç yüzünü anlattı. Teslim olan teröristlerden biri, 2012 yılında HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'yı tanıdığını ifade ederek, HDP il yöneticilerinin aracılığıyla dağa gönderildiğini söyledi. İlk olarak HDP gençlik kollarında yer aldıktan sonra parti yöneticilerinin girişimiyle terör örgütüne katıldığını anlatan terörist, terör örgütünden çocuklarını isteyen ailelerin tehdit edildiğini söyledi.
'ÖNCE GENÇLİK KOLLARINA, SONRA DAĞA KATILMAMI İSTEDİLER'
Terörist, "İlk önce HDP il binalarında gençlik kollarında çalışmamı istediler, daha sonra dağa katılmamı istediler. HDP gençlik kolları ve il yöneticileri tarafından dağa gönderildim. Daha sonra ailem HDP binalarına gidip beni sormuşlar. Ancak herhangi bir cevap vermemişler. Aradıkları zaman HDP il binalarındaki yöneticiler ve bu çalışmayı yürütenler, çocukları kandırıp dağa gönderenler, ailemi tehdit edip 'Bu çocuğun peşini bırak, artık o sizin evladınız değil, artık bizim için savaşacak' diye aileme söylemişler. Ailemle daha sonra bağlantı kurduğumda bana bunları söyledi. HDP´den baskı gördüklerini söyleyen aileme 'Tabanımızı bu ailelerden oluşturuyoruz' demişler. Ailem Kuzey Irak´a beni aramaya gelmiş, beni sormuşlar, kimseden olumlu bir yanıt, cevap alamamışlar. Örgüt bana bunu hiçbir şekilde söylemedi. Zaten söylenilmiyor, çünkü söylenildiği zaman örgütten kopup kaçıp gideceğimi ve aileme yetişeceğimi biliyor örgüt" dedi.
'AİLELERİ TEHDİT EDİYORLAR'
PKK terör örgütünün HDP aracılığıyla ailesine gidip, "Oğlunuz artık size dönmeyecek" dediğini belirten terörist, "Artık burada kendi davası için mücadele edecek, savaşacak diye sanki ben demişim gibi anlatmışlar. Ancak gerçekte böyle bir şey yok, aileleri bu tür yalanlarla kandırmaya çalışıyorlar. Bunu HDP aracılığıyla yapıyorlar. Aile de inansa da inanmasa da artık farklı bir arayış içerisine giremiyor. Çünkü hem PKK hem de HDP, tüm kapıları ailenin üzerine kapatıyorlar. Bırakmıyorlar arayış içerisine girsinler. Devlete gidecek bırakmıyor gitsin, kayıp ilanı verecek bırakmıyor, arayıp sorup soruşturacak bırakmıyor. Ben örgütten koptuğum, kaçıp geldiğim zaman ailemle temasa geçtim ve bunları bizzat bana söyledi. Aynı zamanda benim üzerimden ailemi tehdit ediyorlar, işte 'Senin çocuğunu öldüreceğiz, infaz edeceğiz, bu çocuğu aramayın' demişler. Aileler korkusundan arayış içerisine giremiyor, devlete de gidemiyor" dedi. 
'ÖRGÜT İÇERİSİNDE 13 YAŞINDA ÇOCUKLAR VAR'
Teslim olan terörist, terör örgütü içinde yaşları 13 olan çok sayıda çocuğun da bulunduğunu söyledi. Terör örgütü PKK'nın iç yüzünü herkesin görmesi gerektiğini anlatan terörist, "Örgüt içerisinde 13, 14, 15 yaşlarında çocuklar var. Bunların aileleri de arayış içerisindeler. Bulunduğum süre içerisinde bu hep devam etti. Bir sürü aile geliyordu ama hepsini geri gönderiyorlardı, yok işte 'Çocuğunuz gelmiyor, gelse öldüreceğiz, infaz edeceğiz' diyorlardı. Bu halk tarafından, toplum tarafından bilinmiyor. 'PKK´nın iç yüzü' denildiği zaman kimse PKK´nın gerçek yaşamını, amacını, gayesini bilmiyor. Ama öğrenmeleri gerekiyor artık PKK´ya hiçbir şekilde yönelmesinler. Onun uzantısı olan HDP´ye özellikle yaklaşılmaması gerekiyor. Çünkü tüm çalışmalarını HDP üzerinden yürütüyorlar" diye konuştu.
'TECAVÜZE UĞRAYAN KADIN TERÖRİST İNTİHAR ETTİ'
Terörist, hastalandıkları zaman kendilerine değişik bir ilaç verdiklerini, aldıkları o ilaçlarla kişinin kendisini rahat hissetmesini sağlandığı belirterek, bu ilaçların özellikle savaş ve askeri amaçlı kullanılan ilaçlar olduğunu aktardı. Terör örgütü içerisinde taciz ve tecavüz olaylarının da olduğunu anlatan terörist, bir kadın teröristin tecavüze uğradıktan sonra intihar ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Örgüt içerisinde taciz ve tecavüz olayları çok yaşanıyor. Özellikle de genç kızlara yönelik. Bizzat şahit oldum. 2017 yılında Diyarbakır´da gerçekleşti tecavüz olayı. Bir kıza tecavüz edildi kız dayanamayıp kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunu artık sindiremedi, ne yapacağını da bilemediğinden dolayı intihar etti. Bu tür tecavüz ve intihar olayları olduğu zaman diğer örgüt mensupları etkilenmesin diye veya kaçmasınlar diye yansıtmıyorlar, söylemiyorlar, gizli tutmaya çalışıyorlar. Sadece sorumlular, yöneten bilir bunu, onun dışında kimse bilemez. Örgüt mensupları bilse çok büyük kopuşlar olur, kaçmalar olur, o yüzden yansıtmıyorlar, söyleyemiyorlar, gizli tutuyorlar. Örgüt içerisinde kaldığım sürede birçok defa küfre ve hakarete maruz kaldım, baskıya maruz kaldım, birçok defa tehdit edildim. Zaten daha sonra birçok defa da kaçmaya çalıştım, kaçmayı başaramadım. Yakalandığım zaman beni tecrit altına aldılar." 
'AİLELER ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSINLAR'
Ailelerin özellikle kız çocuklarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen terörist, dağdaki teröristlerin teslim olması çağrısında bulundu. Terörist, "Örgüt içerisindekilere söyleyeceğim PKK´nın bir tek amacı var, toplumla devletin arasını açmak. Bunun için de gençleri kandırıp dağa götürerek devlete karşı savaştırmak. Tek amacı budur. PKK terör örgütünün iç yüzünü çok iyi bilsinler, bir an önce gelip devletine ve ailelerine sığınsınlar. PKK´nın onlara ölümden başka hiç bir şey vereceği yoktur. Örgütün onlara vereceği tek şey ölümdür, başka hiç bir şey yok. Gelsinler devlete sığınsınlar, söylenildiği gibi maruz kalabilecekleri olumsuz bir şey söz konusu değil, ceza alma söz konusu değil, gelip teslim olsunlar, devletine yardımcı olsunlar, devlette buna karşılık onları bırakıyor, çünkü kendi hür iradesiyle gidip oraya katılmamış, savaşmamış, bu PKK zoru ile dayatılmış bir şeydir. Aileler özellikle kız çocuklarına sahip çıksınlar, çünkü 13,14 yaşındaki kız çocukları örgüt içerisinde cinsel istismara maruz kalıyorlar, bir an önce kaçıp devlete sığınsınlar" dedi. 
'CEMİL BAYIK'IN YANINDA 30 GENÇ KIZ VAR'
Kandil Dağı'nda yaşayan terör örgütünün lider kadrolarının yanında 30 genç kızın olduğuna anlatan söyleyen terörist, "Örgüt içerisinde duygusal ilişki yaşayanlar üst düzey yöneticiler tarafından infaz ediliyor, ancak bakıldığında bu üst düzey yöneticilerin yanlarında, kimisinin 15 kimin 20 kadar genç kızlar var. Bunlar da cinsel istismar ve tecavüze maruz kalıyorlar. Bu kızlar üst düzey yöneticilerden korktukları için hiç bir şey yapamıyorlar, öldürüleceklerini bildikleri için sessiz kalıyorlar. Kuzey Irak´ta bulunan üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan´ın yanında 30 tane genç kız var, bunları bizzat ben gördüm. Bunlara tecavüz ediliyor, cinsel istismarda bulunuluyor, ancak bu kızlar kendi korkularından dolayı hiçbir şey yapamıyorlar" diye konuştu.
'HDP'LİLER BENİ TERÖRİSTLERE TESLİM ETTİKLERİNDE 15 BİN LİRA ALDI'
Teslim olan diğer terörist ise kız arkadaşının etkisiyle terör örgütü kaldığını belirterek, HDP'liler tarafından teröristlere teslim edildiğini, bunun karşılığında HDP'lilerin 15 bin lira para aldığını söyledi. Terörist, şunları söyledi:
"Benim örgüte katılmamda kız arkadaşımın rolü var, ben onunla evlilik düşünüyordum ama kız arkadaşımın fikirleri ve düşüncesi sonradan gün yüzüne çıktı. Kız arkadaşım HDP üyesiydi, HDP binasında çalışıyordu. Ona artık evlenmek istediğimi söyledim, o da bana 'Ben dağa çıkacağım benimle gelir misin ?' dedi. Ona olan sevgimi kullandı. Bu da HDP´nin gerçek yüzüdür, kızları gençlere karşı kullanarak kendilerine aşık edip, kırsala göndermek. Kız arkadaşım bana, 'Ben örgüte katılacağım sen de gel' dedi, benim ona olan duygularımı, benim onsuz yapamayacağımı biliyordu, bu duygularımı kullandı. Ben de onun beni sevdiğini düşündüm. Sonra öğrendim ki HDP her bir kitlede kızları kullanıp gençleri kendilerine aşık ettirip, duygusal yönle zorunlu dağa yönlendiriyorlar. Örgüt içerisinde anladım kendisinin katılmadığını beni kandırdığını, bunu öğrendiğimde örgüt mensuplarıyla paylaştım, ikinci günde 'Ben yapamam' dedim, dediler 'Örgüte elini verirsin kolun gider, kolun girer bedenin kapılır, örgüt böyle bir şey' dediler. Dediler ki 'Örgüte katılmak kolay, çıkmak ölümdür.' Bana işkence yaptılar, kolum ve vücudumun çeşitli yerlerine plastik bir madde yakarak damlattılar, hala izleri duruyor. O nedenle örgütün gençleri kandırıp ölüme terk ettiğini, sözde özgürlük vaadiyle, sözde halk savaşı sözünü vererek gençleri kandırıp örgüte katılmaya çalıştığını kendim yaşadım."
'HDP'LİLERE 15 BİN LİRA VERDİLER'
Acı bir şekilde o kızın kendisine yaptıklarını anladığını belirten terörist, "HDP´liler beni kırsalda teslim ettiklerinde, örgüt mensupları beni onlara getirdikleri için aracı oldukları için HDP´nin çalışanlarına 15 bin TL para verdiler, kendi gözlerimle şahit oldum. HDP´nin gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, gençleri para karşılığında sattığını, günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına şahit oldum. Bence bu Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir. Çünkü fakir fukaranın çocuklarını götürüp ölüme terk ediyorlar. Biz buna hala da şahidiz, HDP binası önünde aileler var, burada ailelerin gerçekten ne kadar üzüldüğünü ve çocuklarını istediğini görmekteyiz. Ama HDP kendini haklı çıkartmaya çalışıyor, çünkü örgütün artık bir parçası olduğu için hem bu halkı orda sömürmeye çalışıyor, hem de o ailelerin çocuklarını örgüte satıyorlar. HDP´nin gerçek yüzü budur. Bu ailelerin HDP binası önündeki eylemlerini ben de destekliyorum, çok doğru da buluyorum, çocuğu giden herkesin gelip destek vermesi ve katılması gerekir bu eyleme. İnşallah kandırılan bu gençler ailelerine döner. Kürt halkının artık PKK ve HDP´nin bu yalan dolan politikalarını ve gerçek yüzünü görmeleri ve bilmeleri gerekiyor" dedi.
CANLI BOMBA OLACAKTI, SON ANDA KAÇTI
Terör örgütü tarafından canlı bomba eylemi için talimat verilmesinin ardından, son anda örgütten kaçarak eyleme katılmadığını ifade eden terörist, "Örgütten çıkma isteğimi belirttiğimde örgüt bana işkence etti ve benden bir umutları kalmadı. Beni canlı bomba yapıp bir eylem yapmak istediler. Fedai eylemi, canlı bomba olmamı istediler. Bana böyle bir öneride bulundular, bir karakolun ya da güvenlik güçlerinin bulunduğu bir yerde, aracın içerisinde 16 ton TNT yüklü bombayla, C4´le, sen gidip orada fedai eylem yapacaksın ve sözde örgütün en değerli bir 'şehidi' olacaksın dediler. Burada şunu gördüm, hem benden umutları yok, umutları olmadığı için beni bir maşa olarak kullanıp, bir yere götürüp param parça etmeyle hem örgütü yüceltmeye ve beni bir şehit gibi, fedai gibi bir kahraman gibi göstermeye çalıştıklarına şahit oldum. Ve ben buna 'Hayır' dediğimde, 'Yapamam' dediğimde, 'Biz seni olmasa bile zorla aracın içerisinde oraya götürüp güvenlik güçlerini arayacağız biri burada diye, onlar seni almaya geldiğinde seni uzaktan kumandayla patlatacağız' dediler. Zorla yapmaya çalıştılar, tarih ve saatini bile verdiler, artık öleceğimi biliyordum, patlama zamanına iki gün kala bir fırsatını bulup kaçtım. Yoksa örgütün tek isteği benim orada paramparça olmamdı. Özellikle örgüte katılmak isteyen gençlere söylüyorum, örgütün artık gerçek yüzünü görün. 'Gerilla TV' deki o görüntüler hepsi yalan montaj, gençlerin isyan bilincini yükseltip kendilerine katılmayı teşvik eden bir harekattır, hepsi yalandır, içinde bir kahramanlık yoktu" diye konuştu.

DİYARBAKIR

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:44
  • GÜNEŞ 06:05
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ...
Diyarbakır’da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Özel çocuklar için eğitimde erken müdahale ve doğal öğretim semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Özel çocuklar için eğitimde erken müdahale ve doğal ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerden ODTÜ’lü öğrencilere teşekkür
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerden ODTÜ’lü ...
Diyarbakır'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
HDP'li belediyenin iptal ettiği ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER HDP'li belediyenin iptal ettiği ücretsiz anaokulu ...
Bismil’de kapağı kırılan panoyu Dicle Elektrik onardı
YEREL HABERLER Bismil’de kapağı kırılan panoyu Dicle Elektrik onardı
Rahim gençleştirme tedavisiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu 11 yıl sonra ikiz bebek sahibi oldu hasret sona erdi
YEREL HABERLER Rahim gençleştirme tedavisiyle 11 yıllık çocuk ...
Ölmek üzereyken bulunan baykuşa polisler sahip çıktı
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan baykuşa polisler sahip çıktı
HDP önünde eylem yapan aile sayısı artıyor Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER HDP önünde eylem yapan aile sayısı artıyor Anneler ...
HDP önündeki eylemde 25'inci gün; aile sayısı 47 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 25'inci gün; aile sayısı 47 oldu
Kadın zabıtalarla kadın kuaförlere denetim
YEREL HABERLER Kadın zabıtalarla kadın kuaförlere denetim
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde HDP’ye tepki gösteren aileler, parti binasına girmek istedi HDP önünde evlat nöbeti tutan bazı anneler baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. ...
Otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar Terörist K.G.: “HDP üyesi bir kıza aşık oldum, bundan faydalanıp beni dağa çıkardı kendisi gelmedi” “Beni canlı bomba eylemi için düşündüler, 16 ton patlayıcı ile güvenlik güçlerine saldıracaklardı, eyleme 2 gün kala kaçtım” “Beni HDP mensupları örgüt elemanlarına teslim etti ve 15 bin lira para aldılar, kendi gözlerimle gördüm” Terörist M.T.: “Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan’ın yanında 30 kız var" "Taciz ve tecavüz olaylarına bizzat şahit oldum, kızlar korktukları için hiçbir şey yapamıyor”
YEREL HABERLER Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden kan ...
Uzmanlar uyardı “Sepsiste erken tanı ve farkındalık çok önemli”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı “Sepsiste erken tanı ve farkındalık ...
Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir'de bulundu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir'de ...
7'inci Diyarbakır Kitap Fuarı 9 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER 7'inci Diyarbakır Kitap Fuarı 9 gün boyunca ...
Kaymakam Uslu, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Uslu, muhtarlarla bir araya geldi
Diyarbakırspor sezonu açıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor sezonu açıyor
Bağlar Belediyespor karate takımı uluslararası turnuvaya katılacak
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor karate takımı uluslararası ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden temizlik seferberliği Temizlik seferberliği kapsamında ekipler, DİŞTİ'yi temizledi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden temizlik ...
Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı ...
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 24'üncü günde 47’ye yükseldi Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER HDP önünde eylem yapan aile sayısı 24'üncü günde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X