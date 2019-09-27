Otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Çermik'in Marho mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Çermik Kaplıcaları'na giden Mehmet Bahrioğulları (34) yönetimindeki 35 EB 1882 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Fahriye Kaçar (39) yaşamını yitirdi, 6'sı çocuk 9 kişi de yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR
28 Eylül 2019 Cumartesi
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