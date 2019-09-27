Ölmek üzereyken bulunan baykuşa polisler sahip çıktı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kanatları kırık ve bitkin halde bulunan baykuşa polisler sahip çıktı.

Kulp İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri akşam saatlerinde devriye esnasında, yol kenarında bitkin halde gördükleri baykuşu yakalayıp, tedavi ettirip doğaya salmak için ekip otosu ile veterinere götürüldü. Veteriner uzmanlarca sol kanadında kırık tespit edilen baykuşa gerekli tedavi yapıldı.

Yapılan bakımları sonucu bitkin halinden kurtulan baykuşun uzun bir süre toparlanması ve tekrardan doğaya alışması için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verilerek teslim edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

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