Rahim gençleştirme tedavisiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu 11 yıl sonra ikiz bebek sahibi oldu hasret sona erdi

Mehmet Leyla Akyüz çiftçi çocuk sahibi olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Diyarbakır’da başvurdukları klinikte 11 yıl sonra ikiz bebeklerini kucaklarına alarak çocuk sahibi oldu.

Şehir dışında yaşayan Akyüz çifti 11 yıldır çocuk sahibi olamıyordu. Birçok yerde tedavi görmelerine rağmen Akyüz çifti başarı elde edemedi, imkansız denildi. Genç çift arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, rahim duvarında incelme olduğunu tespit etti. PRP ve akupunktur tedavisi sonuç veren Akyüz ailesi,ikiz çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Akyüz çifti 11 yıllık çocuk hasretiyle kliniklerine başvurduklarını söyledi. Çoksüer, bu hastasında önemli detayın rahim duvarında incelme olduğunu söyledi. Hastanın birçok klinikte, birçok yerde tedavi olduğunu, fakat rahim zarı ince olduğu için bir türlü tedaviden yanıt alamadıklarını belirten Dr. Çoksüer, “Bizde kendi kliniğimizde bu tür hastalara ilk önce altta yatan sebeplere bakıyoruz. Çocuk sahibi olmanın, tüp bebek dahi yapsanız başarını iki tane anahtarı vardır. Birincisi kaliteli embriyo elde edebilmek önemli, ikincisi de rahim zarının güçlü olması önemli. Eğer rahimle ilgili ameliyat geçirenlerde ya da her hangi bir sıkıntı olanlarda, her hangi bir enfeksiyon geçirenlerde rahim duvarında da incelmeler görülebilmektedir. Bizde bu hastada tedavi olarak spesifik bir tedavi verdik. Birincisi rahim gençleştirme tedavisi. Yani PRP tedavisi verdik. Özellikle rahmin içerisine direkt PRP enjeksiyonu yaptık. Rahim gençleştirme aşısıyla rahmin gençleşmesini sağladık. Çünkü biz rahim duvarını gençleştirdiğimiz de rahim duvarı daha iyi güçleniyor. PRP nedir, trombositen zengin plazma olarak geçiyor. Burada daha çok estetik alanında kullanılmakta. Yüzü gençleştirmek için, saç çıkartmak için kullanılıyor. Fakat bizde son yıllarda kendi kliniğimizde de özellikle yumurtaları gençleştirmek için, ya da rahim duvarında problem olanlarda gençleştirmek ve tedavi ettirmek için PRP tedavisinde kullanıyoruz. Seçilmiş hastalarda yapıyoruz” dedi



“Matem havası olan ailenin havası ikiz bebekle bayram havasına dönüştü”

Hastamızda da hem rahim gençleştirme tedavisi, hem de akupunktur tedavisi yaptıklarını ifade eden Dr. Çoksüer, “Akupunkturda da dört tane etkiden yaralandık. Stresi azalttık, yumurta kalitesini artırdık, rahmin kanlanmasını artırdık ve bağışıklık sistemini güçlendirerek embriyonun tutunmasını sağladık. Yaptığımız bu tedavilerle hastamız ikiz gebelik oldu. Tabi gebelik kesesini gördüğümüzde hasta gözlerine inanamadı. İkizlerimize Muhammed ve Şeyma ismi konuldu. Muhammed ve Şeyma bebeğimize bu tedavilerle doğum gerçekleşti. Aileye müthiş bir saadet geldi. Daha önce matem havası olan ailenin havası bayram havasına dönüştü. Burada başarının sırrının altında yatan sebebi bulup, kişiye özgü tedavi vermek çok önemlidir” diye konuştu.

Birçok yerde tedavi olmasına rağmen bir sonuca varamadıklarını kaydeden Leyla Akyüz, “Hakan hocayı tanıdıktan sonra yanına geldik rahim gençleştirme ve akupunktur tedavisi yaptık. 3 defa tüp bebek denemesi yaptık. Ancak dördüncüde başarılı bir sonuç alıp, 11 yılın sonunda bebeklerimizin ikiz haberini aldık. Şükür olsun biri kız, diğeri erkek olarak ikiz çocuklarımız oldu. Rabbim çocuğu olmayan herkese hayırlı evlat vermeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

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