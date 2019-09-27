Diyarbakır’da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Diyarbakır'da UMKE, AFAD ve 112 acil servis ekiplerinin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 acil servis, itfaiye, jandarma ve DSİ ekiplerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği Lice merkezli 7,0 şiddetindeki depremin yanı sıra, kimyasal ve biyolojik sızıntı ile uçak kazasına ilişkin arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Çınar ilçesindeki Göksu Barajı mevkisinde ve Zerzevan Kalesi'nde yapılan tatbikat 135 kişilik ekibin katılımıyla gerçekleşti. Zerzavan Kalesinde yüksekten düşme ihbarı, senaryo gereği, bölgede gezen turist kafilesinden bir kişinin meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sırasında panikleme sonrası aşağı düşmesiyle kurtarma çalışma başlatıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine turisti kurtarmak için bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak yaralı yakınlarını sakinleştirdikten sonra aşağı düşen turisti çıkarmak için çalışma başlatıldı. AFAD ekibi hazırladığı halatlarla aşağıya inerek mahsur kalan kişiyi, başarılı bir şekilde kurtarırken o anlar havadan görüntülendi. Düştü yerden çıkartılan turist sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesine götürüldü. Kurtarma operasyonu sırasında turistin bazı yakınları panik haller yaşarken, bazıları da gözyaşı dökmeleri dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş, 5. bölge olarak 8 etaptan oluşan tatbikat yaptıklarını dile getirdi. Karakaş, “Göksu barajı üzerinde su üstü kurtarma, deprem sonrası enkaz kurtarma, uçak kazası, kimyasal biyolojik sızıntı, yüksekten düşme gibi birçok etaptan oluşan senaryo hazırlandı. Ayrıca haberleşme sistemi burada farklı olarak rutin kullandığımız haberleşme sistemlerinin dışında iki farklı kanalda bu bölgede bir haberleşme sistemi kullanıyoruz. Zerzavan Kalesinde ise yüksekten düşme var, orada da ekiplerimiz çalışıyor buradan çıkan yaralılarımız toplanma olarak Çınar Devlet Hastanesine intikal ediyoruz. Burada AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olarak çalışıyoruz. Bu bölgede Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’tan ekiplerimiz var, bu ekiplerimizin ortak çalışmaları ve iş üretebilme kapasiteleri kurumlar arası deprem olmadan hazırlık değerlendirmesi yapıyoruz. Burada 135 tane UMKE, AFAD 15 personel, itfaiye 5 personel ve jandarma ekipleri ile birlikte 200’e yakın personel ile bu bölgede çalışıyoruz” dedi.

DİYARBAKIR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

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