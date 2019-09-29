Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi surların etrafını temizliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesini çevreleyen sur dipleri ve burçlarda temizlik çalışması başlattı. Çalışma hafta boyunca devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, temizlik ekibiyle Sur ilçesini çevreleyen tarihi surlarda ve burçlarında temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışması surların tamamını kapsayacak, burçların içi ve çevresinde yürütülecek. Bir hafta içinde bitirilmesi planlanan temizlik çalışmasının devamında da sürekli kontrol altında tutularak sur dipleri ve burçların temizliği sağlanacak. Çalışmanın ardından temizlenen sur dipleri ve burçların içi yabancı otlardan da arındırılarak akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlama yapılacak.

DİYARBAKIR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

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