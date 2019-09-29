Diyarbakırspor’dan farklı başlangıç

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nin ilk hafta maçında Diyarbekirspor, Yenişehir Belediyespor'u 40'lık farklı sonuçla mağlup etti.

Son iki sezonda üst üste iki lig çıkan ve bu sezona da BAL’a yükselme hedefiyle hazırlanan Diyarbakırspor, 20192020 sezonuna fırtına gibi başladı. Yenişehir Belediyespor'u Berat Demir, Cihat Baykuşak, Mehmet Eski ve Oktay Özen'in golleriyle 40 mağlup eden yeşilkırmızılı takım oynadığı futbolla göz doldurdu.

DİYARBAKIR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:06

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.