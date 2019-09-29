Bağlar Belediyespor farklı kazandı

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup takımlarından Bağlar Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor’u evinde 50’lık sonuçla mağlup etti.

Sezonun ilk hafta maçında deplasmanda Bismil 21 Sportif Faaliyetler ile 00 berabere kalan Bağlar Belediyespor, galibiyetle ikinci haftada tanıştı. Baskılı oynayarak net gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk 45 dakikayı 00 tamamlayan Bağlar Belediyespor ikinci yarıda rakibine gol yağdırdı. Bağlar Belediyespor’un başarılı futbolcularından Ahmet Eriğ, 49, 52 ve 55.dakikalarda rakip ağları 3 kez havalandırarak takımını 30 öne geçirirken, 65 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Mehmet Şirin kaydettiği 2 golle maçın skorunu tayin etti.

DİYARBAKIR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:06

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.