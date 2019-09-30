Kaymakam Kaya’dan Spor Lisesi’ni kazanan öğrenciye destek

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya, Diyarbakır Spor Lisesi’nin yetenek sınavlarında birinci olarak Spor Lisesi’nde okumaya hak kazanan Çınar Alabaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gülcan Öz ile beden eğitimi öğretmeni Abdullah Emre’yi ilçeye kazandırılan bu başarıdan dolayı tebrik ederek spor malzemesi ile ödüllendirdi.

Başarılı öğrenci ve kendisini sınavlara hazırlayan öğretmeni makamında kabul edilen Kaymakam Selami Kaya, elde edilen başarının önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Kaymakam Kaya, “Gülcan kızımızın bu örnek başarısı inşallah ilçemizdeki diğer öğrencilere ilham kaynağı olacaktır” dedi.

Diyarbakır Spor Lisesi’nde okuma hakkı kazanan Gülcan Öz ve öğretmen Abdullah Emre de yakın ilgi ve desteğinden dolayı Kaymakam Kaya’ya teşekkür etti.

Kaymakam Kaya konuşmaların ardından başarılı öğrenci ve öğretmenini spor malzemeleri ile ödüllendirdi.

DİYARBAKIR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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