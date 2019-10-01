Kadın ruhsat ekiplerinden güzellik merkezlerine sıkı denetim

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, kadın memurlardan oluşan ekipler ile ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kadın güzellik merkezlerine denetim uyguluyor.

Bağlar Belediyesi ,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bağlı kadın memurlardan oluşan ekipler ile ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kadın güzellik merkezlerini mercek altına aldı. Yapılan kontrollerde salonlar hijyenik şartlara uyumlu olmaları ve evraklarının yeterliliği konusunda incelemeler yapılıyor. Kadın memurlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, güzellik merkezlerinde çalışanların evrakları ve yeterlilikleri incelenirken, bu iş yerlerini işletenler hijyen konusunda uyarılarak ruhsatı olmayanlara ek süre verildiği kaydedildi.

Son dönemlerde şikayetlere konu olan güzellik merkezleriyle ilgili denetimlerin sıklaştırılması vatandaşları memnun ederken, güzellik merkezlerinin yanı sıra kadın kuaförler ve gelinlik satan iş yerleri de sıkı bir denetimde geçiriliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kadınların yaşamını ilgilendiren alanlardaki denetim ve işlemleri kadın personel tarafından yaparak bu konudaki başarılı çalışmalardan dolayı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti. Beyoğlu, "Denetim konusuna çok önem veriyoruz. Ekiplerimiz belediyemizin yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda denetimlerini sıkı şekilde devam ettirecek. Vatandaşlarımıza yapacakları iş ve işlemlerde her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Eksiği olan vatandaşlarımızı belediyemizin ilgili birimleriyle irtibat sağlamaya davet ediyoruz" dedi.

DİYARBAKIR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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