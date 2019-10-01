Diyarbakır’da arazi kavgası: 1 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde arazi meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Topçay mezrasında yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdurrahman G., başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Silvan Devlet Hastanesine, ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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