Meme kanseri belirtilerine dikkat

Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Hakan Meral, 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle meme kanseri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Meme kanseri riskini en aza indirmek için hastalığa neden olan değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Meral, hormonlu gıdalardan ve özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durmanın, ilk doğumu 25 yaşından önce yapmanın, emzirmeye özen göstermek, alkol ve sigara kullanmamanın meme kanseri riskini azaltan önemli faktörler olduğunu söyledi. Op. Dr. Meral, “Son dönemlerde soya izoflavanlarının östrojene benzer etkileri meme kanseri ile ilişkili olabileceği deneysel çalışmalarda ortaya koyulmuştur. Ayrıca A, C, E vitaminleri ile beta karotenin, likopenin ve antioksidanların yetersiz olması meme kanseri riskini artırabilir. Özellikle 50 yaş üstü kadınlar bu vitamin ve besinlere karşı dikkatli olmalıdır. Ayrıca bu kanser türünde genetik yatkınlık da çok önemli bir faktördür. Özellikle annesi ve kız kardeşi meme kanserine yakalanmış olan kadınlar risk grubunda olduklarını bilmeli, düzenli şekilde doktor kontrolünde olmalı ve bu kontrolleri ihmal etmemeli, meme kanseri belirtilerini de bilmelidir” dedi.



Meme kanserine işaret eden şikayetlere dikkat

Meme kanserine işaret eden nedenlere de dikkat çeken Op. Dr. Meral, “Memede veya koltukaltında ele gelen kitle, meme başında kanlı veya şeffaf renkli akıntı, meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu, meme başı derisinde soyulma, kabuklanma meme cildinde yara veya kızarıklık, Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması, memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik gibi nedenler meme kanseri belirtileri olabilmektedir. Günümüzde meme kanseri vakaları artmakla birlikte tedavideki önemli gelişmeler de yaşam oranlarını artırmaktadır. Erken dönemde teşhis edilen meme kanseri vakaları, günümüzde tamamen tedavi edilebilmekte ve hasta kanserden kurtulmaktadır. Kanser tanısı konulan hastalar sosyal yaşamdan kopmamaları, morallerini yüksek tutmaları ve tedavi sürecinde yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirecek önlemler açısından bilgilendirilmelidir. Hastaların günlük yaşamlarına devam etmelerini sağlamak, tedavi sürecinin olumlu sonuçlanması için oldukça önemlidir” diye konuştu.



Ameliyatta sadece tümörlü bölge alınarak meme korunuyor

Meme kanseri tanısı konulan hastalarda bir takım tarama testleri yapılarak, hastalığın başka organlara da etki edip etmediğini araştırıldığını aktaran Op. Dr. Meral, “Böyle bir durum yoksa ve kanser memede sınırlıysa cerrahi tedavi planlanır. Tümörün çapı büyük ise cerrahi öncesinde neoadjuvant tedavisi yapılır. Her meme kanserinde memenin tümünü almaya gerek yoktur. Tümörün bulunduğu bölgeye, yerleşim şekline ve türüne göre meme koruyucu cerrahiler ön plana çıkmaktadır. Bu tedavide memenin tümü değil sadece tümörlü alan alınmaktadır. Multidisiplinel yaklaşım ile cerrahi sonrası kemoradyoterapi nüks oranını oldukça azaltmaktadır. Total mastektomi yapılsa bile rekonstrüktif cerrahi ile hastaya yeni bir meme yapılması mümkündür. Güçlü bir bağışıklık sistemi tüm hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinden korunmada da etkili bir faktördür. Her gün düzenli olarak lif ve probiyotik maya içeren gıdaların yanı sıra süt, yoğurt gibi gıdaların da alınması hem sağlığın korunması hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile kanser riskini azaltan önemli faktörlerdir. Son yıllarda bazı merkezlerde yapılan çalışmalar, B vitamininin meme kanseri riskini belirli oranda azalttığını göstermektedir. Bir başka çalışmada B vitamini eksikliği olan ve meme kanseri teşhisi konulan hastalarda, metastaz riskinin B vitamini düzeyi normal olanlara göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Balık, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, tereyağı B vitamininden zengin olan besinlerdir. Ayrıca düzenli yaşam ve sağlıklı beslenmeye ek olarak günde 12 saat yapılan egzersizin meme kanserini azalttığı görülmüştür” şeklinde konuştu.

