Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 29'uncu günde devam ediyor. Oturma eylemlerine devam eden ailelere destek ziyaretleri sürerken, bir ziyaret de güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu’dan geldi.



"PKK Kürtlerin düşmanı"

Annelerle tek tek görüşen güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, PKK terör örgütünün Kürt temsilcisi olmadığını Kürtlerin düşmanı olduğu için Kürt ailelere acı yaşattığını söyledi. Dr. Muğlu, "Bu bölgenin ve bir Kürt ailenin çocuğuyum, bu acıyı en iyi bilenlerden biriyim. Çünkü zamanında PKK’nın kaçırma listesinde bende vardım, annem beniz İzmir’e kaçırdı. Ben o terörün mağduru olmadım, okudum bu ülke, bayrak için 15 yıl başta Irak olmak üzere PKK terör örgütüne karşı dağlarda savaştım. Halende bu savaşı vermek, annelerin acılarını durdurmak için, her gün Doğu ve Güneydoğu'nun her ilinde konferanslar veriyorum. Terör ve terörün kanlı yüzü, siyasi uzantısı olan HDP’nin bu ailelere ve Kürtlere yaşatmış oldukları acıları anlatıyorum. Hacire annenin başlatmış olduğu çığlık, bugünün çığlığı değil bu 40 yıllık çığlıktı. 40 yıllık çığlığı annelerimiz ortaya çıkardı ve çıkarmaya devam edecek. Terörün mağduru olan diğer annelere sesleniyorum. 20 bine yakın Kürt annesi var, terörün tuzağına düşen. 20 bin annenin en az 15 bin tanesi bugün buralarda ya da kendi illerinin meydanlarında olması lazım. Kendi sokaklarında olması lazım ki bu acıyı duysunlar ve bu çığlığı büyütsünler. Bu çığlığın susmaması lazım, susarsa terör örgütünün ekmeğine kaymak süreriz. Bunun için annelerin hep yanında olmamız lazım. Madem PKK terör örgütü Kürtlerin temsilcisi neden bugün ağlayan annelerin yüzde 90’ı Kürt? Kürt’ün en büyük düşmanı, bunu yıllardır söylüyor" dedi.

Dr. Muğlu'yla birlikte Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır İl Başkanı Fırat Özmen de ailelerle bir araya gelerek destek açıklamasında bulundu.

DİYARBAKIR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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