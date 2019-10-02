Engeli, basketbol tutkusunun önüne geçemedi Evinde bireysel çalıştı, milli takımdan davet aldı

Diyarbakır’da yaşayan doğuştan engelli lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hayri Lezgin, U19 Tekerlekli Basketbol Milli Takım’dan davet edildi.

Diyarbakır’da doğuştan yürüme engelli olan Hayri Lezgin, bir süre babasının marangoz dükkanında çalıştı. Babasına yardım eden Lezgin, geçtiğimiz yıllarda sanayici olan ağabeyinin yanına geçerek araç tamir işleriyle uğraşmaya başladı. Bu süre içinde basketbola merak saran Lezgin, Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ile tanıştı. Zor şartlara rağmen antrenmanlarını evde bireysel olarak yapmaya başlayan Lezgin, 1 yılın sonunda U19 Tekerlekli Basketbol Milli Takımı'ndan davet alarak emeklerinin mükafatlarını aldı. Hayallerinin peşinden gitmek isteyen Lezgin'in en büyük hayali Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek.



"Tekerlekli sandalyemle evin önünde çalışıyorum"

Doğuştan engelli olduğunu ve hayalinin bir sporcu olmak olduğunu belirten Hayri Lezgin, "Basketbolla son dönemlerde ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 1 senedir de aktif olarak oynuyorum. Şimdi de milli takımdan teklif geldi ve gittiğim için gururluyum. Çok heyecanlıyım, davet aldığım için gururluyum gidip hemen oynamak istiyorum. Ailem, çevrem hepsi bana destek veriyor. Bana, ‘Yaparsın, git oyna' diyorlar. En büyük hayalim yurt dışına gitmek, Fransa'da oynamak. Çalışmalarımı evde yapıyorum. Tekerlekli sandalyemle çıkıp turluyorum. Dışarıda çalışıyorum, evin önünde çalışıyorum. Ağabeylerim arasında olduğum için çok şanslıyım, hepsi bana çok destek oluyorlar. Zaten başkanım, onun sayesinde şuanda basketbol oynuyorum. Benim gibi engelli olanlara basketbol iyi bir spordur. Oynamak isteyenler oynasınlar. Basketbol olmasa da yüzme kursuna gitsinler, her hangi bir sporla uğraşsınlar. Ben hep hayallerimin peşindeydim, onlarda hayallerin peşinde olsunlar. Ben pes etmedim, onlarda pes etmesinler" dedi.



"En az kendisi kadar mutluyuz"

Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Takım Antrenörü Erol Taş, Hayri Lezgin'in kendilerine geçen yıl başvurduğunu söyledi. Taş, "Kendisini bir yıldır takımımızla birlikte çalıştırmaktayız. Ekibimize katıldığından dolayı bizde en az kendisi kadar mutluyuz. Antrenmanlara gelmediğimiz günler veya sezon bittikten sonra sabırsızlıkla sezonun açılmasını bekliyor. Hayri’nin bir yıllık eğitim sürecinden sonra şimdi milli takıma çağrılması bizleri de mutlu etti. Tabi onunla birlikte her zaman genç arkadaşlarımızı camiaya kazandırmaktan müthiş mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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