Bağlar Belediyesi, parkların görüntüsünü bozan yapı ve tel örgüleri kaldırıyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentteki dinlenme parklarının etrafında ve içerisinde izinsiz şekilde monte edilen tel örgüleri kaldırıyor.

Bakımsız halde bulunan ilçedeki dinlenme parklarını titiz bir çalışmayla modern bir hale getiren, son teknolojik imkanlarla aydınlatma sistemleri monte ederek vatandaşlar için cazip dinlenme alanları haline getiren Bağlar Belediyesi, parkların içerisinde ya da yakın çevresinde izinsiz şekilde oluşturulan görüntü kirliliğine izin vermiyor. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı kaçak ekipleri, parkların estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan tel örgüleri kaldırıyor. Son olarak Gulan Parkı’nda bir vatandaş tarafından monte edilen tel örgüler kaldırıldı, vatandaşlara konuyla ilgili uyarılar yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, izinsiz ve kanunsuz şekilde bu işlemi yapan vatandaşları ikna ederek vatandaşların dinlenme alanlarının estetiğini koruduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Bakımsız olan parklarımızı yeniden modernize ederek vatandaşlarımıza layık dinlenme alanları haline getiriyoruz. Modern aydınlatma sistemleriyle donattığımız parklarımızı aynı zamanda görüntü kirliliğinden de korumaya özen gösteriyoruz. Tel örgü ya da kaçak yapı inşa edenleri ikna ederek sorunu çözüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü buralar vatandaşlarımızın ortak dinlenme alanlarıdır” dedi.

DİYARBAKIR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.