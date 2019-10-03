Zihinsel engelli gence şiddet kameralarda Diyarbakır'la 16 yaşındaki zihinsel engelli Emre Oruç, çevredekiler tarafından üzerine su dökülerek darp edildi Olay anında bazı vatandaşlar, engelli gence yardım etmek yerine durumu cep telefonlarına kaydetmeyi tercih etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zihinsel engelli gence şiddet kameralarda Diyarbakır'la 16 yaşındaki zihinsel engelli Emre Oruç, ...

İHA

Diyarbakır'da yaşayan zihinsel engelli 16 yaşındaki genç, sokak ortasında üzerine su dökülerek darp edildi. Yaşanan dehşet verici olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında çevredeki vatandaşların engelli gence yardım etmek yerine durumu cep telefonlarına kaydetmesi tepkilere neden oldu.

Zihinsel engelli gence şiddet kameralarda Diyarbakır'la 16 yaşındaki zihinsel engelli Emre Oruç, çevredekiler tarafından üzerine su dökülerek darp edildi Olay anında bazı vatandaşlar, engelli gence yardım etmek yerine durumu cep telefonlarına kaydetmeyi tercih etti

Diyarbakır’da yaşayan zihinsel engelli 16 yaşındaki genç, sokak ortasında üzerine su dökülerek darp edildi. Yaşanan dehşet verici olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında çevredeki vatandaşların engelli gence yardım etmek yerine durumu cep telefonlarına kaydetmesi tepkilere neden oldu.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semti Diclekent Bulvarında bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Emre Oruç'un üzerine sitesi yöneticisi, kapıcısı ve çevredeki esnaf tarafından kirli su döküldü. Gözü dönmüş caniler, zihinsel engelli genci daha sonra paspas sapı ve tekmelerle darp etti. Yaşanan bu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntüleri izleyip çocuğunun darp edildiğini gören Emre Oruç'un babası Ahmet Oruç, neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay karşısında şok geçirdiğini belirten acılı baba Oruç, "Daha önce de bu durum yaşanmıştı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke olmasaydı, yapmasaydılar. Engelli vatandaşlarımıza daha duyarlı yaklaşmamız gerekiyor. Bu cahilliktir, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
Öte yandan, olay anında duruma müdahale etmeyip engelli gencin darp edilmesini cep telefonlarına kaydeden şahıslara aile tepki gösterdi.

DİYARBAKIR

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:49
  • GÜNEŞ 06:09
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu
Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 31’inci günde 51’e yükseldi Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Hayal’in annesi Süheyla Demir: “Hayal kızım lütfen dön gel, bizim bu acı yüreğimize bir su serp”
YEREL HABERLER Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk ...
Sözen: "Korucular zor şartlarda hayat mücadelesi vermektedir"
YEREL HABERLER Sözen: "Korucular zor şartlarda hayat mücadelesi ...
Bağlar Belediyesi, parkların görüntüsünü bozan yapı ve tel örgüleri kaldırıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, parkların görüntüsünü bozan yapı ...
Diyarbakır pamuğu satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır pamuğu satışa çıkıyor
Ergani’de ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ uygulaması
YEREL HABERLER Ergani’de ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ uygulaması
Hakkari'deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Hakkari'deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden ...
Diyarbakır’da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' ...
Bağlar Belediyesi’nden eğitime büyük destek
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden eğitime büyük destek
Diyarbakırlı Merve, Belçika'dan üçüncülükle döndü
YEREL HABERLER Diyarbakırlı Merve, Belçika'dan üçüncülükle döndü
Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50'ye yükseldi
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50'ye ...
2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Turizm Platformu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Turizm Platformu ...
Engeli, basketbol tutkusunun önüne geçemedi Evinde bireysel çalıştı, milli takımdan davet aldı
YEREL HABERLER Engeli, basketbol tutkusunun önüne geçemedi Evinde ...
HDP önündeki eylemde 30'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 30'uncu gün
Öğretmenler proje hazırladı anaokulu baştan sona yenilendi
YEREL HABERLER Öğretmenler proje hazırladı anaokulu baştan sona ...
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 30'uncu gününde Çocukları dağa kaçırılan annelerin bekleyişi devam ediyor
YEREL HABERLER Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 30'uncu ...
Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
Tur operatörleri köy okulunu restore etti
YEREL HABERLER Tur operatörleri köy okulunu restore etti
Diyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespih
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespih
Ergani’de Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyesine davul zurnalı açılış TEGV Yönetim Kurulu Başkan Oktay Ezinci: “Amacımız çocuklarımızı bilimsel düşünceye sevk etmek”
YEREL HABERLER Ergani’de Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyesine davul ...
HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta
YEREL HABERLER HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması ...
MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir ...
DÜ Hastaneleri Nükleer Tıp bünyesinde PET-CT Ünitesi açıldı
YEREL HABERLER DÜ Hastaneleri Nükleer Tıp bünyesinde PET-CT Ünitesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X