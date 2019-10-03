Uzmanından anne sütü ile beslenme önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzmanından anne sütü ile beslenme önerisi

İHA

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Hakan Onur, 17 Ekim emzirme haftası nedeniyle anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında bilgi verdi.
Anne sütü ile ilgili açıklamalarda bulunan Uz. Dr. Onur, anne sütünün içinde bulunan salgısal Ig A mukozayı kaplayarak çocuğu tifo, şigella, kolera ve bazı viral enfeksiyonlara karşı koruduğunu söyledi. Anne sütüyle beslenmenin sağlığa olumlu etkilerinin sadece verildiği süreye kısıtlı olmadığını vurgulayan Uz. Dr. Onur, “Anne sütüyle beslenen süt çocuğunun ileri yaşama eriştiğinde büyümesinin daha normal olduğu kanıtlanmıştır. Anne sütü ile beslenen çocuklarda obezite, koroner kalp hastalığı riskinin azaldığını gösteren çalışmalar vardır. Anne sütüyle beslenen çocukların davranış fonksiyonlarının, zeka düzeylerinin biberonla beslenen çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Anne sütü ile beslenen çocuklarda çene ve ağız gelişimine ait bozukluklar, diş çürükleri daha seyrek izlenir. Orta kulak iltihabı gelişme riski düşüktür. Anne sütüyle beslenen çocuklarda alerjik hastalık gelişim riski de düşüktür. Yaşamın ilk aylarında inek sütü ve endüstriyel formül mamalarla beslenen çocuklarda diyabet gelişme riskinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Anne sütü sadece en ideal besleyici değil süt çocuğunu en ekonomik olarak besleme yoludur. Bebeğin doğumdan sonra hemen emzirilmesi ve emzirilmeye devam edilmesi aile ekonomisine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ülkemizde anne sütü yerine en çok inek sütü kullanılmaktadır. İnek sütü anne sütünden çok farklıdır ayrıca hazırlanırken bakterilerle çok çabuk bulaşırlar. İnek sütüyle beslenen çocuklarda sık görülen ishal atakları bebeğin hayatını tehdit ettiği gibi hastane ilaç giderleri ile aile bütçesini olumsuz etkiler. Sonuç olarak ilk 46 ay tek başına daha sonra en az ilk yıl uygun gıdalarla birlikte anne sütü ile beslenmenin çocuk sağlığına katkıları ve diğer üstünlükleri göz ardı edilmemeli başarılı emzirme için gerekenlerin uygulanması en önemli sorumluluklarımızdan birisi olmalıdır” dedi.

“Bebek memeyi emerse süt artar”
Yaşamın ilk 46 ayında bebeklerin sadece emzirilmelerinin hemen bütün farklı kültürlerde en üstün beslenme şekli olarak benimsendiğini kaydeden Uz. Dr. Onur, “Ancak bu en doğal ve basit beslenme şekli sağlık personeli tarafından yeterince önemsenmemekte, çocuğun sağlığını sadece yaşamın ilk birkaç ayında değil ama ömür boyu olumlu etkileyecek olan emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesinde hala çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Ülkemizde ortalama anne sütü alım süresi 10 ay olmasına rağmen yaşamın ilk 3 ayında sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin oranı yüzde 13,8’dir. Çoğu bebek gereksiz yere erken besin almaktadır. Doğumdan sonra anne ve bebeğin ayrılmaları, emzirmenin başlama, sıklık ve süresinin kurallarla kısıtlanması, süt inmesi beklenirken bebeğe şekerli su veya inek sütü verilmesi gibi yapılan rutin uygulamaların, süt yapımını azaltan, bebeğin memeyi kavramasını önleyen, anne memesine olan iştahını azaltan, enfeksiyon ve alerji riskini artıran uygulamalar olduğu fark edilmiştir. Süt yapımını artıran hormon bebeğin emmeye başlamasıyla birlikte salgılanarak kana karışır ve süt yapımını sağlar. Bebek ne kadar fazla süt emerse bir sonraki emzirmede o kadar fazla süt yapılmış olur. Hiçbir şey süt yapımını bebeğin memeyi emmesi kadar artıramaz. Emzirmenin etkili bir şekilde başlaması ve sürdürülmesi için en ideal ve doğal olan doğumdan hemen sonra bebeğin çıplak olarak annenin çıplak göğsüne konması yoluyla tensel temasın ve ağzını açıp memeyi arayarak emmeye hazır olduğunu belli eder etmez ilk emzirmenin sağlanması, değilse bebeğin en geç 1 saat içinde anne memesine verilerek aynı şekilde emzirilmesinin teşvik edilmesi, bebeğe tıbbi bir zorunluluk olmadıkça emzirme öncesi başka hiçbir besin verilmemesinin ve ilk olarak kolostrumu emmesinin sağlanması, bebeğin canı her istedikçe gece ve gündüz sık olarak istediği sürece emzirilmesi, bebekle annenin aynı odada kalmalarının sağlanması, emzirilen bebeğe yaşamının ilk 46 ayında başka hiçbir ek besin verilmemesidir” diye konuştu.

DİYARBAKIR

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:49
  • GÜNEŞ 06:09
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DÜ’de öğrencilere idari mahkemelerin görevi konferansı
YEREL HABERLER DÜ’de öğrencilere idari mahkemelerin görevi ...
HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu
Zihinsel engelli gence şiddet kameralarda Diyarbakır'la 16 yaşındaki zihinsel engelli Emre Oruç, çevredekiler tarafından üzerine su dökülerek darp edildi Olay anında bazı vatandaşlar, engelli gence yardım etmek yerine durumu cep telefonlarına kaydetmeyi tercih etti
YEREL HABERLER Zihinsel engelli gence şiddet ...
Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 31’inci günde 51’e yükseldi Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Hayal’in annesi Süheyla Demir: “Hayal kızım lütfen dön gel, bizim bu acı yüreğimize bir su serp”
YEREL HABERLER Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk ...
Sözen: "Korucular zor şartlarda hayat mücadelesi vermektedir"
YEREL HABERLER Sözen: "Korucular zor şartlarda hayat mücadelesi ...
Bağlar Belediyesi, parkların görüntüsünü bozan yapı ve tel örgüleri kaldırıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, parkların görüntüsünü bozan yapı ...
Diyarbakır pamuğu satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır pamuğu satışa çıkıyor
Ergani’de ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ uygulaması
YEREL HABERLER Ergani’de ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ uygulaması
Hakkari'deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Hakkari'deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden ...
Diyarbakır’da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' ...
Bağlar Belediyesi’nden eğitime büyük destek
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden eğitime büyük destek
Diyarbakırlı Merve, Belçika'dan üçüncülükle döndü
YEREL HABERLER Diyarbakırlı Merve, Belçika'dan üçüncülükle döndü
Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50'ye yükseldi
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50'ye ...
2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Turizm Platformu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Turizm Platformu ...
Engeli, basketbol tutkusunun önüne geçemedi Evinde bireysel çalıştı, milli takımdan davet aldı
YEREL HABERLER Engeli, basketbol tutkusunun önüne geçemedi Evinde ...
HDP önündeki eylemde 30'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 30'uncu gün
Öğretmenler proje hazırladı anaokulu baştan sona yenilendi
YEREL HABERLER Öğretmenler proje hazırladı anaokulu baştan sona ...
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 30'uncu gününde Çocukları dağa kaçırılan annelerin bekleyişi devam ediyor
YEREL HABERLER Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 30'uncu ...
Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
Tur operatörleri köy okulunu restore etti
YEREL HABERLER Tur operatörleri köy okulunu restore etti
Diyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespih
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespih
Ergani’de Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyesine davul zurnalı açılış TEGV Yönetim Kurulu Başkan Oktay Ezinci: “Amacımız çocuklarımızı bilimsel düşünceye sevk etmek”
YEREL HABERLER Ergani’de Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyesine davul ...
HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta
YEREL HABERLER HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X