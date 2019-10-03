DEDAŞ'tan enerji nakil hatları ile yapılar arasında mesafe uyarısı 

BATMAN ve Şırnak'taki bazı yapılar ile enerji hattındaki mesafe ihlalinin 2 kişinin ölümüne neden olmasının ardından Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Hem vatandaşlarımızın hem de imarla ilgili birimlerin bu konuda son derece duyarlı olması gerekir" denildi.

Enerji nakil hattı ile yapılar arasındaki mesafenin ihlal edilmesiyle 2 gün önce Şırnak ve Batman'da meydana gelen kazalarda 2 kişi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından açıklamada bulunan Dicle Elektrik, emniyet mesafesini ihlal ederek kazalara neden olan yapılaşmalar nedeniyle vatandaşlara ve imardan sorumlu birimlere uyarıda bulundu. Dicle Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Emniyet mesafesi ile ilgili bu konu yönetmeliklerde açıkça yer almaktadır. Ancak buna rağmen gerek vatandaşların konuyu dikkate almaması gerekse imar konusundan sorumlu birimlerin duyarsızlığı yüzünden ne yazık ki enerji nakil hattına veya elektrik direklerine neredeyse yapışık yapılar inşa ediliyor. Şirketimizin bilgisi dışında yapılan bu tür yapılaşmalar nedeniyle, son 2 günde yaşanan kazalar gibi oldukça üzücü ve ölümcül kazalar yaşanabiliyor. Hem vatandaşlarımızın hem de imarla ilgili ilgili birimlerin bu konuda son derece duyarlı olması gerekir."

DİYARBAKIR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

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